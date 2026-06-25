Meloni pide a Rutte "prudencia" tras sugerir apoyo activo de Italia en la guerra en Irán

"No sé cómo ha surgido esta interpretación simplista, tal vez como un intento de preparar lo mejor posible la próxima cumbre de la OTAN. En cualquier caso, creo que hay que ser prudentes al hablar de este tipo de cuestiones", lamentó Meloni, en una rueda de prensa conjunta con el presidente francés, Emmanuel Macron, tras una cumbre franco-italiana celebrada en Antibes (sureste de Francia).

"Se han mezclado cosas que son distintas entre sí, confundiendo conceptos, y él mismo (Rutte) ha rectificado sus palabras", agregó la jefa de Gobierno italiana.

Hoy mismo, el ministro de Asuntos Exteriores de Italia, Antonio Tajani, reiteró a su homólogo de Irán, Abás Araqchí, que el país transalpino "nunca ha participado en ninguna iniciativa militar" ni ha autorizado el uso de sus bases aéreas para acciones bélicas contra el territorio iraní.

"Hemos ofrecido nuestras bases para actividades logísticas (de EE.UU.), no para operaciones de combate. Ya se ha hablado mucho de esto: cuando se formularon solicitudes fuera de ese perímetro, no concedimos la autorización, como es bien sabido", indicó Meloni.

La entrevista de Rutte en la FOX se produjo con motivo de su entrevista en Washington con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien se mostró de nuevo dolido por no haber contado con el apoyo de los países europeos en su ofensiva a Irán.