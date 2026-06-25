Mueren tres personas en un ataque de dron israelí contra un coche en el sur del Líbano

Según el medio estatal, los cuatro individuos viajaban en un coche CRV HONDA que fue alcanzado por el disparo de un dron israelí mientras recorría la carretera que une estas dos localidades al sur de Nabatieh.

Este ataque implica un nuevo incumplimiento del alto el fuego por parte del Ejército israelí y tiene lugar mientras Washington acoge la tercera y última reunión de la quinta ronda de negociaciones entre el Líbano e Israel orientada a lograr una tregua duradera tras casi cuatro meses de conflicto.

En este contexto, el grupo chií libanés Hizbulá acusó esta medianoche a Israel de "atacar deliberadamente" a ciudadanos libaneses y de incumplir nuevamente el alto el fuego acordado el pasado viernes.

En la jornada de este pasado miércoles, el Ejército israelí atacó con un dron un vehículo con el que dos personas circulaban por la carretera de Tallat al Dabsha, próxima a la localidad meridional de Nabatieh, en una acción que acabó con la vida de sus dos ocupantes.

Desde el inicio de la ofensiva israelí contra el Líbano el pasado 2 de marzo, han muerto 4.211 personas y otras 12.173 resultaron heridas, según el último informe del Ministerio de Salud Pública libanés publicado ayer, miércoles.