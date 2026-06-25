Países Bajos envía un equipo de búsqueda y rescate urbano a Venezuela tras los terremotos

El despliegue se produce después de que Caracas solicitara formalmente ayuda internacional y se enviarán al menos 60 especialistas entre bomberos, policías, ingenieros, médicos y guías de perros de rescate, además de canes adiestrados en labores de búsqueda y equipos especializados de rescate.

El ministro neerlandés de Justicia y Seguridad, David van Weel, señaló que, "después de que llegaran las terribles noticias desde Venezuela, quedó claro muy pronto que USAR puede marcar la diferencia en la zona del desastre", por lo que decidió enviar "lo antes posible" un equipo al país "con el apoyo de los colegas de Exteriores y Defensa".

Según el Gobierno neerlandés, la misión se desarrollará mediante turnos continuos, con especial atención a la seguridad, la coordinación con los servicios locales de emergencia y el respeto a las víctimas.

Una vez concluida la operación, el equipo USAR compartirá sus conclusiones y experiencia con las autoridades locales y permanecerá disponible para prestar apoyo posterior y participar en la evaluación de la intervención.

Por su parte, el ministro de Comercio Exterior y Cooperación al Desarrollo, Sjoerd Sjoerdsma, calificó la situación de "crítica" y anunció que Países Bajos ha reservado hasta dos millones de euros para financiar la misión.

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Además, apuntó que, dada "la magnitud del desastre" y el hecho de que Venezuela es "país vecino del Reino de los Países Bajos", el Gobierno ofreció apoyo de forma inmediata.

Venezuela es considerada un país vecino de Países Bajos en el Caribe por compartir fronteras marítimas con Aruba, Curazao y el municipio especial de Bonaire, territorios caribeños vinculados a la corona neerlandesa.

Las autoridades neerlandesas todavía trabajan en los preparativos logísticos y no han confirmado si el equipo podrá partir este mismo jueves hacia Venezuela.

Por otro lado, la Casa Real neerlandesa también expresó sus condolencias y solidaridad con los afectados.

"Nuestro país vecino, Venezuela, ha sido golpeado por fuertes terremotos. Acompañamos en el dolor a todas las personas afectadas y nuestros pensamientos están con las familias que hoy lloran a sus seres queridos o viven con angustia por su suerte", declararon los reyes Guillermo Alejandro y Máxima.