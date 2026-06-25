Portugal confirma dos connacionales muertos y 56 desaparecidos en los sismos de Venezuela

En una entrevista con la televisión pública RTP, el ministro de Exteriores luso, Paulo Rangel, informó que las autoridades tienen constancia "hasta el momento" de dos fallecidos de nacionalidad portuguesa, aunque advirtió que la cifra es todavía "muy provisional".

"Obviamente la situación es de tal magnitud que este es un número muy provisional. Nuestro pronóstico es que podemos tener todavía muy malas noticias a lo largo de esta noche", afirmó el jefe de la diplomacia portuguesa.

Rangel explicó que los 56 ciudadanos portugueses o lusodescendientes identificados como desaparecidos se encontraban en la ciudad costera de La Guaira, la zona más afectada por los terremotos y donde se han producido numerosos derrumbes.

Previamente, el ministro de Presidencia, António Leitão Amaro, había informado, tras un Consejo de Ministros, de la confirmación de la primera víctima mortal portuguesa, una persona residente en Venezuela que fue rescatada con vida de entre los escombros, pero falleció durante su traslado al hospital.

Los dos terremotos, de magnitud 7,2 y 7,5, registrados la pasada noche con apenas 39 segundos de diferencia, sacudieron el litoral Caribe de Venezuela, donde las autoridades han contabilizado además una treintena de réplicas.

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La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, informó que el estado de La Guaira, vecino de Caracas y donde se ubica el principal aeropuerto del país, es la zona más castigada por el desastre y ha sido declarado "zona de desastre natural" debido al elevado número de edificios colapsados.

Según el más reciente balance oficial venezolano, los sismos han causado hasta ahora la muerte de 188 personas y heridas en 1.520 más.

Rangel señaló además que la prioridad en estos momentos es el envío de ayuda humanitaria y de emergencia para atender tanto a las víctimas como a los "miles de desplazados" que han dejado los terremotos.

Por su parte, el primer ministro portugués, Luís Montenegro, anunció -en la red social X- que Portugal ha puesto a disposición de Venezuela un equipo de protección civil de emergencia integrado por cincuenta efectivos, oferta que, según indicó, fue aceptada por las autoridades venezolanas.

"Participaremos en el apoyo conjunto de la Unión Europea, a través del Mecanismo Europeo de Protección Civil, cuya ayuda Venezuela ya solicitó", añadió Montenegro, quien explicó que Caracas mantiene un "canal abierto" con Portugal para coordinar la asistencia bilateral y europea.