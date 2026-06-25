Promotores de revocatoria contra Noboa anuncian "vigilia permanente" y marchas en Ecuador

"Nos declaramos en vigilia permanente de este proceso ciudadano y nos autoconvocamos para realizar plantones y marchas en el CNE y todas las delegaciones provinciales, de forma pacífica pero firme, en ejercicio de nuestro derecho constitucional a la resistencia", señaló la iniciativa en un comunicado.
'Revoca EC', respaldada por el excandidato presidencial y expresidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) Leonidas Iza, y el abogado Washington Andrade, pidió el pasado 9 de junio al CNE los formularios para recolectar firmas que permitan convocar a un referéndum para que se decida en las urnas el futuro de Noboa y la vicepresidenta María José Pinto, pues consideran que han incumplido con sus funciones y su plan de gobierno.
Sin embargo, la Presidencia informó el miércoles que el mandatario remitió "documentación verificable elaborada por las distintas carteras de Estado, con más de 22 cajas y 14.532 folios que respaldan las acciones ejecutadas durante su gestión".
Y que además pidió al órgano electoral que inadmita la solicitud de revocatoria, puesto que "incumple los requisitos legales y reglamentarios de admisibilidad" y que "no existe una base objetiva, directa y verificable que permita sostener el supuesto incumplimiento del plan de gobierno".
La iniciativa rechazó los argumentos del presidente y aseguró que aunque el plan está "plagado de generalidades y lugares comunes" con la "clara intencionalidad de evitar el control social", ellos han realizado un "ejercicio de esquematización para establecer los flagrantes incumplimientos, verificables y comprobables, incluso con datos estadísticos de sus propias instituciones y de organismos internacionales no gubernamentales de prestigio".
Añadieron que "la realidad de terror" que vive el país por una "inseguridad rampante, un sistema de salud paupérrimo y violaciones a derechos humanos", entre otros, justifican, a su criterio, que los ciudadanos exijan al CNE que dé paso al proceso de revocatoria y entregue los formularios.
La revocatoria contra Noboa y Pinto es apoyada por otras organizaciones sociales y algunos de los principales sindicatos del país y el CNE tiene 15 días para contestar si la solicitud cumple con los requisitos para que se avance en el proceso.