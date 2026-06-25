Puerto Rico se encuentra 68,2 % "anormalmente seco", según informe del Monitor de Sequía

Según detalla el organismo en su página web, Puerto Rico estaba un 54,9 % "anormalmente seco" la semana pasada, por lo que dicho porcentaje subió 13,3 % en una semana, provocando que se registre un 5,89 % de sequía severa, mayormente en algunos municipios de la costa suroeste y sur de la isla.

De acuerdo con una explicación del ente, en Puerto Rico las condiciones secas a corto plazo provocaron el desarrollo o la expansión del área "normalmente seca" y de la "sequía moderada" a "sequía severa", registrándose sequía severa a lo largo y en las proximidades de partes de la costa sur.

"Los efectos en las zonas de Puerto Rico afectadas por la sequía se están manifestando rápidamente y abarcan diversos sectores, entre ellos la agricultura (estrés en los cultivos) y la hidrología (racionamiento localizado de agua)", indicó el informe.

La categoría "anormalmente seco" significa que la nubosidad "está baja", lo que dificulta las lluvias, como explica la entidad de monitoreo meteorológico.

A su vez, el término de sequía severa significa que la cosecha y los cultivos en las tierras va escaseando y que el Gobierno emite racionamientos de agua debido a la falta de precipitación en el territorio.

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Mientras tanto, la sequía moderada en Puerto Rico aumentó del 5,89 % al 23,45 % desde la semana anterior a la actual, agregó el ente.

El término de sequía moderada significa que algunos pastizales o cultivos han sido dañados, y que las fuentes, corrientes, embalses o pozos están bajos.