Rusia cierra el consulado rumano en San Petersburgo en represalia por una medida similar

Según un comunicado de la Cancillería rusa, la decisión le fue comunicada hoy al embajador rumano, Cristian Istrate.

Además, se le entregó una nota en la que se declaraba persona non grata en Rusia al cónsul general de Rumanía.

"Esta medida responde a la infundada revocación por parte de Bucarest de su autorización para el funcionamiento del consulado general ruso en Constanza y a la declaración de su jefe como persona non grata", señalaba el texto.

Las actuales tensiones entre Moscú y Bucarest se deben al impacto de un dron contra un edificio en la ciudad rumana de Galati, que se produjo a finales de mayo.

Rumanía aseguró que se trataba de un dron ruso, mientras Moscú tachó de "ridículas y absurdas" esas declaraciones que se realizan, dijo, sin una investigación exhaustiva del incidente.

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Tras el suceso, ocurrido cerca de la frontera con Ucrania, Bucarest decidió cerrar el consulado ruso en la ciudad de Constanza.