Turquía envía a prisión preventiva a 103 detenidos en redadas previas a la cumbre de OTAN

La policía había arrestado a 209 personas en estas redadas bajo acusaciones genéricas de "vínculos con organizaciones terroristas", pero "sin ofrecer ningún detalle de la supuesta actividad criminal", según denunció la organización internacional Human Rights Watch (HRW).

Entre los detenidos y enviados hoy por varios tribunales de Ankara a prisión preventiva se halla la catedrática de Economía de la Universidad de Ankara Emel Memis, un dirigente de la fundación ecologista TEMA, varias voluntarias de esa entidad, un conocido periodista y activista gay, abogados y sindicalistas, informa el diario turco BirGün.

Los detenidos rechazan todo vínculo con grupos armados y aseguran que su detención se debe al intento del Gobierno turco de complacer al presidente estadounidense, Donald Trump, quien acudirá a la cumbre convocada para el 7 y 8 de julio.

El citado periódico agrega que los 42 voluntarios de TEMA detenidos el martes, 39 de ellos mujeres, habían participado todos el pasado 3 de junio en una excursión a una zona de valor ecológico, a cuyo regreso se detuvieron a charlar con un grupo de mineros en una marcha de protesta, por lo que la policía les tomó los datos de identidad.

La oficina de Comunicación presidencial, por su parte, asegura en un comunicado que las detenciones se deben a posibles vínculos "con diferentes organizaciones terroristas" y que relacionarlas con la afiliación a TEMA sería "distorsionar la investigación".

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Desde hace días, las autoridades turcas están preparando Ankara para la cumbre de la OTAN, desplegando enormes medidas de seguridad para la acogida de las delegaciones extranjeras y su traslado del aeropuerto al palacio presidencial, donde se celebra el evento.

El Ministerio del Interior ha prohibido toda actividad de protesta, reparto de folletos o exhibición de pancartas entre el 28 de junio y el 10 de julio, y la semana pasada se bloquearon por orden judicial decenas de cuentas feministas y de defensa de los derechos homosexuales en X.

Human Rights Watch ha lamentado que "abusar de las leyes antiterroristas para detenciones masivas y para silenciar a la gente en los días previos a una cumbre de la OTAN choca frontalmente con los valores fundacionales de la Alianza" y pide la liberación de los detenidos.