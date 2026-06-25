Zapatero pide "nulidad general" del caso en el que está imputado por vulnerar sus derechos

La defensa del también exlíder socialista presentó un nuevo escrito en la Audiencia Nacional, al que ha tenido acceso EFE, en el que formula un incidente de nulidad de actuaciones al ver vulnerado el derecho al juez ordinario predeterminado por la ley, a un proceso justo con garantías, a la tutela judicial efectiva y a la presunción de inocencia, entre otros.

Zapatero, el primer exjefe del Ejecutivo español investigado por la justicia, declaró la pasada semana en la causa por la que está siendo investigado por sospechas de tráfico de influencias, organización criminal, blanqueo de capitales y falsedad documental.

A esas acusaciones se suman otras de un posible delito fiscal y contrabando por las casi 80 joyas que guardaba en una caja fuerte de su oficina, valoradas en 1,3 millones de euros.

En el nuevo escrito de la defensa, sostiene el abogado Víctor Moreno Catena que el procedimiento "parte de unos análisis de conversaciones privadas no autorizados, en el marco de diligencias de investigación de la Fiscalía Anticorrupción que no se ajustaban al marco legal, y con maniobras dirigidas a conducir el proceso hacia los órganos judiciales de mayor conveniencia para la denunciante".

"La nulidad de actuaciones tiene origen en la propia génesis" de la investigación -que arrancó en un juzgado de Madrid- y "germina en actuaciones policiales" y de la Fiscalía y "arrastra" el resto del procedimiento, según la defensa de Zapatero.

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Por otro lado, el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha solicitado a los juzgados de Madrid que investiguen las filtraciones producidas en el caso Plus Ultra e identifique a sus responsables.

Calama, que no tiene competencia para investigar estas filtraciones, ha dictado un auto en el que advierte de "la gravedad de los hechos y su potencial encaje en tipos penales de revelación de actuaciones declaradas reservadas".