Zelenski: Bielorrusia está acabando de construir depósito de munición junto a la frontera

“En Bielorrusia, junto a nuestra frontera, la construcción de infraestructura de carreteras y bases de almacenamiento para munición y combustible y lubricantes está a punto de completarse”, dijo Zelenski en sus redes sociales.

El presidente ucraniano especificó las zonas de la frontera entre ambos países en las que Minsk estaría haciendo estas obras, y agregó que las infraestructuras que se estarían construyendo “no pueden tener otro propósito que el militar”.

Zelenski publicó junto a su mensaje fotografías con mapas en que se indica el emplazamiento de las infraestructuras que según su inteligencia exterior están a punto de terminarse.

Entre otras infraestructuras, en uno de los mapas hay marcados un depósito y una fábrica de munición, un depósito de combustible y campo de entrenamiento militar. Los documentos mencionan también varios puentes en la zona cercana a la frontera con Ucrania.

Esta declaración pública de Zelenski llega después de que el propio presidente ucraniano dijera en la víspera que los repetidores instalados en zonas de Bielorrusia fronterizas con Ucrania que -según denunció el viernes pasado- ayudaban a los operadores de drones rusos a dirigir los ataques contra el norte de Ucrania habían dejado de funcionar el 22 de junio.

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Zelenski había advertido a su homólogo bielorruso, Alexandr Lukashenko, dos días antes de que Ucrania tomaría medidas si Bielorrusia no desmontaba esos repetidores.

Además, el presidente ucraniano se quejó de que Bielorrusia esté ayudando con suministros de combustibles a Rusia a hacer frente a la escasez de petróleo provocada por los ataques ucranianos a refinerías, y dejó entrever que Ucrania podría actuar también contra el sector petrolero bielorruso.

El presidente ucraniano lleva desde abril denunciando supuestas presiones rusas a Lukashenko para que se implique directamente en la guerra. Lukashenko ha negado que tenga planes de dar cualquier paso en esa dirección.

El presidente bielorruso permitió al Ejército ruso utilizar su territorio para invadir Ucrania por el norte al comienzo de la guerra, hasta el momento, las fuerzas armadas bielorrusas no han participado en ataques contra Ucrania.