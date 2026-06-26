Al menos 2.500 marineros fueron evacuados de manera segura de Ormuz en tres días, dice OMI

"Hemos podido evacuar a al menos 115 buques en los últimos tres días y medio, lo que significa que alrededor de 2.500 marineros han abandonado de manera segura el estrecho de Ormuz", dijo en una rueda de prensa virtual el secretario general del organismo marítimo de las Naciones Unidas, el panameño Arsenio Domínguez.

Domínguez subrayó que las cifras eran provisionales, a la espera de recibir las últimas actualizaciones y de sumar los cruces que se completen a lo largo de la jornada de hoy.

Los últimos datos de la OMI de esta mañana indicaron que, al menos 15 buques han atravesado Ormuz este viernes, cuatro por el corredor del norte y once por la ruta del sur.

La OMI anunció el pasado martes había puesto en marcha su plan de evacuación para 11.000 marineros -en 600 buques- de Ormuz tras haber obtenido las garantías de seguridad necesarias. Sin embargo, ayer jueves decidió pausarlo temporalmente después de que el carguero Ever Lovely fuese atacado con un proyectil a 7,5 millas náuticas de Omán, al sur del estrecho, aunque sin causar víctimas.

El diplomático panameño aseguró que estaba en conversaciones con los países ribereños del golfo Pérsico, en especial Irán y Omán, así como con los Estados Unidos, con el objetivo de volver a obtener las garantías de seguridad que recibieron a principios de semana y, tan pronto como eso suceda, volver a reactivar el proceso de evacuación.

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Estas "garantías" incluyen la confirmación de que "el tráfico de los buques será respetado independientemente de la ruta que decidan tomar", precisó.

Sobre el incidente del Ever Lovely -que según el diario The Wall Street Journal fue perpetrado por Irán-, Domínguez evitó especular sobre la naturaleza del ataque, aunque sí confirmó que el buque con bandera de Singapur no había intentado acogerse al plan de evacuación de la OMI y transitó por una ruta no autorizada, fuera de los denominados "corredores seguros" establecidos.

Estas rutas temporales pretenden garantizar la navegación por el estrecho, de manera ordenada y evitando posibles peligros para los buques como las zonas minadas.

En esta línea, Domínguez dijo que tras la evacuación de los marineros de Ormuz, lo siguiente más prioritario es el desminado del estrecho y la vuelta progresiva a la situación previa al conflicto.