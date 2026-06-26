Alertas alimentarias al alza en la UE: de pepinillos con paracetamol a quesos con listeria

Entre los episodios más destacados del año, el documento cita la contaminación por la toxina cereulida detectada en diciembre de 2025 en fórmulas infantiles fabricadas con un aceite importado de China, que afectó a más de 60 países y que la Comisión calificó como "uno de los episodios más complejos de los últimos años".

Entre los casos más curiosos, las autoridades eslovenas detectaron en octubre paracetamol en un envío de pepinillos en vinagre importados de la India, un hallazgo que investigadores de la UE atribuyen a posibles fuentes ambientales -como que la planta absorba el medicamento del agua de riego- o a contaminación durante el procesado.

El informe recoge otros incidentes notables: un brote de listeria en quesos franceses que causó dos muertes; un brote de salmonela en tomates cherry de Sicilia con más de 400 casos desde 2023, y la migración de metales pesados desde tazas esmaltadas chinas.

Las notificaciones sobre riesgos para la seguridad alimentaria a través del Sistema de Alerta Rápida para Alimentos y Piensos (RASFF), el principal de los sistemas que componen la ACN, aumentaron un 2 % el año pasado, hasta las 5.344, un dato que, según la Comisión, refleja "la vigilancia" de las autoridades de control de los Estados miembros y "el valor añadido" de la coordinación a escala europea.

Por tipo de notificación, dentro de ese mismo total las "alertas" -cuando el producto ya está en el mercado- aumentaron un 14 % y, por primera vez, superaron en número a los rechazos en frontera -cuando el producto se detiene en la importación-, que hasta ahora eran la categoría más numerosa.

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Las frutas y verduras fueron, dentro del conjunto de la ACN, el producto con mayor número de notificaciones por incumplimiento, con un 18 % del total (1.572 casos).

En cambio, las sospechas de fraude alimentario cayeron casi a la mitad (-46 %), hasta 1.755 casos, un descenso que Bruselas atribuye en parte a un cambio de criterio: las notificaciones por residuos de plaguicidas en productos de terceros países ya no se clasifican automáticamente como fraude cuando la sustancia está autorizada en el país de origen.

La ACN se completa con la red de Asistencia Administrativa y Cooperación (AAC), centrada en incumplimientos de tipo administrativo y que registró un descenso del 2 %, y con la red de Sanidad Vegetal -para proteger los cultivos europeos de plagas provenientes de plantas vivas y material vegetal-, cuyas notificaciones cayeron un 54 %.

Alemania, Países Bajos y Bélgica son los países que más notificaciones presentaron en 2025.

El informe dedica además un apartado a las dos redes de reciente creación dentro de la ACN: la Red de Bienestar Animal y la Red de Animales de Compañía, centrada en la protección de perros y gatos, que registró 594 notificaciones en 2025, un 23 % más que el año anterior.

El documento detalla además rutas de tráfico ilegal con documentación falsificada, principalmente desde Turquía y Serbia: certificados de salud y pruebas de rabia fraudulentos, y en algunos casos animales que reciben pasaporte de un tercer país -como Bulgaria- para hacer pasar por comunitario un origen que no lo es.

La directora general de Salud y Seguridad Alimentaria de la Comisión Europea, Sandra Gallina, destacó además el lanzamiento, a principios de 2026, de TraceMap, una herramienta de trazabilidad que permitirá "una detección más temprana de señales débiles" y agilizará las retiradas de productos del mercado europeo.