Ashura en el sur del Líbano: sangre, duelo y desafío bajo la sombra de una posible tregua

"Husein entregó su alma y entregó a su familia, a sus hermanas y a sus hijas y a sus hijos. Nosotros ofrecemos algo; os ofrecemos algo, una gota de sangre. Esto es algo más sencillo que sencillo", explica a EFE Ali Yunes, todavía sangrando tras completar el ritual, llamado "tatbir", con el que se realizan cortes en la cabeza mediante cuchillos e incluso espadas.

Él es uno de los muchos fieles de esta localidad libanesa que se han reunido este viernes en la 'husseiniya' (edificio diseñado específicamente para actos religiosos chiíes) principal de la ciudad, Al Nadi Al Husseini Alnabatiyeh, para "derramar sangre en señal de duelo por el martirio de Husein", que tuvo lugar en la localidad iraquí de Kerbala, en el año 680.

Natural de Nabatieh, Yunes vincula el sacrificio de Husein con la historia reciente de la región: "Somos del sur del país. Somos de la tierra de la ciudad de Husein y de la tierra de los mártires. Aquí la tierra se ha empapado con la sangre de nuestros mártires", afirma mientras la sangre continúa cayendo sobre su vestimenta.

Su alrededor recuerda que siguen inmersos en un conflicto: edificios en ruinas, escombros, cascotes y cristales rotos son testigos de meses de bombardeos israelíes que estos días continúan a cuentagotas, pese al alto el fuego vigente.

En torno al centro religioso, centenares de personas siguen el acto y corean "Haydar", uno de los nombres de Husein, rodeados de equipos de la Defensa Civil, voluntarios de Ambulancias Nabatieh y efectivos de la Cruz Roja Libanesa, que atienden a quienes finalizan el rito, limpiando y desinfectando las heridas antes de vendar las cabezas ensangrentadas.

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La celebración también reúne a numerosas familias con niños y mujeres vestidas de negro en señal de duelo: "Hemos venido de negro por el luto en memoria del mártir Husein. De pequeña acompañaba a mi padre y a mi familia; ahora vengo con mi marido e hijos, que están en la husseiniya, con otros hombres", explica a EFE una mujer que prefiere no compartir su nombre.

Ali Riad, uno de los asistentes, detalla el simbolismo de los colores y del ritual: "Los colores tienen mucho significado. Los que llevan el pañuelo verde pertenecen al linaje de Husein; los que lo llevan negro son personas comunes. Vestimos de luto para la ocasión", explica.

Fuera del recinto religioso, varios puestos ambulantes reparten gratuitamente agua, zumos y galletas a los asistentes y a quienes participan en las largas procesiones bajo el calor veraniego.

La jornada está marcada por el recuerdo del martirio ocurrido en el siglo VII, pero la guerra reciente con Israel también marca muchas conversaciones, empañadas por el fuerte olor a hierro que desprende la sangre derramada por los participantes.

"Aquí, en Nabatieh, no le tenemos miedo a la guerra; son ellos los que nos tienen miedo a nosotros", asegura a EFE Walid Mustafa, de 21 años, que ha acudido junto a su hermano de 14 años y varios amigos y vecinos.

Este joven asegura que Israel "tiene miedo de cada uno de los miembros de la resistencia", en referencia a quienes forman parte del grupo chií libanés Hizbulá, con amplia presencia en el sur del país, especialmente en Nabatieh y en sus alrededores, que son algunas de las zonas más afectadas por los ataques israelíes.

La conmemoración de la ashura tiene lugar apenas un día después de que concluyera en Washington la quinta ronda de negociaciones entre el Líbano e Israel para intentar consolidar una tregua duradera al conflicto iniciado hace casi cuatro meses.

En este tiempo, el conflicto deja 4.230 muertos y más de 12.179 heridos, según el último balance del Ministerio de Salud Pública libanés de este pasado jueves.