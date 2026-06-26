Aterriza en Venezuela el avión militar español con unidades de rescate y emergencia

El A330 ha transportado 59 efectivos de la UME, dos ingenieros del Ejército de Tierra y ocho unidades caninas para apoyar a las autoridades venezolanas en las tareas de búsqueda y rescate.

En el mismo avión han viajado 40 efectivos del Equipo de Emergencia y Respuesta Inmediata de la Comunidad de Madrid, entre bomberos especialistas en rescate en estructuras colapsadas y profesionales del Servicio de Urgencias Médicas (SUMMA112) junto a cuatro perros de la Unidad Canina.

En el aparato del Ejército del Aire se ha desplazado también a Venezuela un equipo de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) con material de primeros auxilios, como mantas, esterillas o pastillas potabilizadoras.