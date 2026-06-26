Bruselas constata recuperación gradual de los flujos petroleros tras acuerdo Irán-EE. UU.

El Ejecutivo comunitario compartió esa evaluación en un comunicado después de una reunión celebrada el jueves del Grupo de Coordinación del Petróleo, en la que la Comisión y los países de la Unión Europea analizaron la seguridad del suministro petrolero ante la evolución de la situación en el estrecho de Ormuz.

El grupo "tomó nota" de las informaciones según las cuales los flujos comerciales "empiezan lentamente a recuperarse" tras el memorando firmado por Washington y Teherán, pero también subrayó que "llevará tiempo" que los suministros procedentes de la región lleguen al mercado europeo.

En conjunto, la Comisión considera que el mercado de productos petrolíferos ha mostrado "profundidad y resiliencia", con el apoyo de la acción colectiva de la Agencia Internacional de la Energía (AIE), que ha contribuido a ofrecer una fuente adicional de suministro a la UE.

El mercado del combustible de aviación, uno de los más expuestos al cierre del estrecho, ha logrado limitar el impacto de esa perturbación sustituyendo parcialmente los volúmenes que faltaban desde Oriente Medio con importaciones de otros orígenes y con un aumento de la producción de queroseno en la UE.

En cuanto al petróleo crudo, el grupo de expertos convocado por la Comisión Europea señaló que la situación se mantiene "estable por el momento", en gran medida gracias al recurso a las reservas mundiales en los últimos meses.

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La Comisión y los países de la UE subrayaron la importancia de mantener la coordinación ante la evolución de la situación del mercado y anunciaron que seguirán vigilando la seguridad del suministro petrolero en la Unión y coordinando medidas cuando sea necesario, agregaron.

La situación energética en relación con la geopolítica será uno de los temas que se debatirán hoy en un consejo de ministros de Energía de los países de la UE en Luxemburgo.

A su llegada a esa reunión, la vicepresidenta tercera del Gobierno español y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, afirmó que el conflicto sigue "vivo" en Oriente Medio y defendió que Europa debe extraer "lecciones" de la vulnerabilidad evidenciada por su dependencia energética.

"La posición de España es muy clara y consistente: nuestra apuesta es la transición ecológica, la transición energética", dijo Aagesen, quien vinculó la crisis actual con la "vulnerabilidad" que provoca la "dependencia" y la "adicción" a los combustibles fósiles, que debe servir como lección "para que no ocurra en futuras ocasiones".

Aagesen añadió que el Gobierno de España aprobará el próximo lunes nuevas medidas energéticas en el Consejo de Ministros.