Bruselas no prevé problemas de queroseno en la UE al menos hasta el final de verano

"El acuerdo en Oriente Medio, que esperamos que conduzca a una paz duradera y a la reapertura del estrecho, hará más factible que no tengamos problemas de abastecimiento de queroseno", dijo este viernes el comisario europeo de Energía, Dan Jørgensen.

El alto responsable comunitario agregó que desde el pacto entre Washington y Teherán los precios han bajado, pero advirtió de que la situación podría empeorar en los próximos meses.

"En el corto plazo, habrá probablemente una situación más seria en lo que se refiere a las reservas comerciales cuando lleguemos al final del verano", señaló Jørgensen.

La Comisión Europea se encargará de vigilar la situación y, si los Estados miembros deciden liberar reservas, el Ejecutivo facilitará la coordinación, agregó.

En cuanto al gas, el comisario dijo que está coordinando con los Veintisiete el llenado de las reservas de cara al próximo invierno en el hemisferio norte y recordó que la situación tardará mucho en recuperarse.

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"Aunque se abra el estrecho, llevará algunos meses volver a la normalidad para el petróleo y algunos años para el gas, debido a la destrucción de infraestructuras en la región", dijo.

El incremento de los precios de los combustibles fósiles y la volatilidad debido el conflicto en Oriente Medio sirve también para confirmar los tres objetivos de la política energética de la Comisión.

"Necesitamos bajar los precios. Nuestra energía es dos o tres veces más cara que nuestros competidores en China o en Estados Unidos", declaró Jørgensen.

El comisario señaló la seguridad energética como segundo pilar estratégico y subrayó que la UE no puede "depender de importar más de 370.000 millones de euros al año en energía".

"Nos hace vulnerables y obviamente tampoco es económicamente sostenible", añadió.

Por último, y con 37 grados en los termómetros de Luxemburgo que podrían llegar hasta 39 en el mes de junio más caluroso de la historia del Gran Ducado, el comisario se refirió a la necesidad de frenar el cambio climático.

"No tengo que recordar a la gente en un día muy, muy caluroso como hoy, donde se han batido récords de temperaturas por toda Europa, que el cambio climático es, efectivamente, real y tenemos que hacer mucho más para combatirlo", apuntó.