Burnham podría ser proclamado líder laborista el 17 de julio si no surge ningún rival

La NEC, órgano de gobierno de la formación, indicó que el plazo de presentación de candidaturas se abrirá el 9 de julio y concluirá el 16 de ese mes. El 15 de julio se conocerá qué aspirantes han logrado los apoyos necesarios de los diputados, requisito para continuar en el proceso.

Si al término de esta fase solo hay un candidato con los avales necesarios, los laboristas celebrarán una conferencia extraordinaria el 17 de julio para confirmar su elección.

Si hay más de uno, las votaciones entre militantes y simpatizantes afiliados se celebrarán entre el 6 y el 27 de agosto, y el resultado se anunciará el 29 de ese mes.

Los aspirantes al cargo deben contar con el respaldo del 20 % del grupo parlamentario laborista, actualmente 81 diputados. Además, necesitan el apoyo de al menos tres organizaciones afiliadas, entre ellas dos sindicatos, o, en su defecto, del 5 % de las agrupaciones locales del partido.

Burnham, que el lunes confirmó su intención de suceder a Starmer y ese mismo día juró el cargo como diputado tras regresar a la Cámara de los Comunes, es hasta ahora el único nombre en liza y cuenta con un amplio respaldo entre sus colegas.

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Starmer anunció el pasado lunes su dimisión al admitir que había perdido la confianza de su grupo parlamentario tras el revés sufrido por el laborismo en las elecciones locales y regionales de mayo, y permanecerá en el puesto hasta que concluya la transición.

El nuevo líder del Partido Laborista británico se convertirá automáticamente en primer ministro, sin necesidad de elecciones generales, ya que la formación mantiene la mayoría absoluta obtenida en los comicios del 4 de julio de 2024.