China defiende sus exportaciones como una "contribución" al mundo y no un "shock"

El portavoz de la Cancillería china Guo Jiakun declaró en una rueda de prensa que "cada vez más países reconocen que aprovechar la Oportunidad China 2.0 es una tarea urgente".

"Los productos de alta calidad que China exporta al mundo son una contribución y no un "shock", aseveró Guo, quien sostuvo que, desde el punto de vista industrial, los equipos, componentes y piezas chinos ayudan a otros países a modernizar sus industrias, avanzar en la transición ecológica e integrarse mejor en las cadenas globales de valor.

"China nunca persigue deliberadamente un superávit comercial", agregó el vocero, al tiempo que afirmó que el país "comparte activamente su mercado interno con el mundo" y citó datos oficiales según los cuales las importaciones chinas crecieron un 20,5 % en los primeros cinco meses del año, 8,7 puntos más que las exportaciones.

Guo dibujó así lo que denominó "Oportunidad China 2.0", basada en la expansión del mercado chino, una manufactura "más eficiente", mejores infraestructuras y un entorno empresarial "más abierto, justo y amistoso".

El vocero respondía así a la idea esgrimida por algunos analistas de un posible 'China shock 2.0'.

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El término hace referencia al llamado 'China shock' original de comienzos de siglo, cuando la entrada masiva de productos chinos baratos en los mercados occidentales, tras la adhesión del país a la Organización Mundial del Comercio (OMC), provocó cierres de fábricas y pérdida de empleo en sectores industriales de Europa y Estados Unidos.

Ahora, expertos advierten de que el rápido aumento de la capacidad productiva china en sectores como vehículos eléctricos, baterías o energías renovables podría generar una nueva oleada de competencia que presione a las industrias locales en otros países.

Las declaraciones se producen en plena tensión comercial entre China y la UE, marcada por el déficit europeo con el gigante asiático, las críticas de Bruselas a las subvenciones industriales chinas y los debates comunitarios sobre nuevos instrumentos defensivos.

En este contexto, está prevista para la próxima semana una reunión entre el ministro de Comercio chino, Wang Wentao, y representantes europeos en Bruselas.