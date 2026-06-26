Cruz Roja pide a la comunidad internacional 54 millones de euros para ayudar a Venezuela

Los fondos recaudados servirán para apoyar a la Cruz Roja Venezolana en la asistencia a 300.000 personas gravemente afectadas, con la atención inicial centrada en La Guaira y el Gran Caracas, donde la destrucción es más grave, destacó la federación en un comunicado.

"Un desastre de esta magnitud no puede recaer únicamente sobre los hombros locales. Hacemos un llamamiento a la comunidad internacional para que apoye nuestro llamamiento de emergencia, proporcionando ayuda en los próximos días y a lo largo del largo camino que queda por delante", señaló el secretario general de IFRC, Jagan Chapagain.

Además, IFRC liberó dos millones de francos suizos (2,16 millones de euros, 2,47 millones de dólares) de su Fondo de Emergencia para Respuesta a Desastres pocas horas después del desastre.

Este viernes las primeras 17 toneladas de suministros humanitarios, que incluyen kits de cocina e higiene, mosquiteras y otros artículos esenciales, partieron del centro logístico regional de la IFRC en Panamá con destino a Venezuela.