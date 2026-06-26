Defensa de activista polaca asesinada en Ecuador pide que ministro declare ante Fiscalía

El Centro Ecuatoriano para la Promoción y Acción de las Mujeres (Cepam) de Guayaquil y el Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CDH), organizaciones que asumieron la defensa del caso, reiteraron -en un comunicado- que, de acuerdo a la autopsia, ella fue asesinada, por lo que pedían que Reimberg rinda su versión sobre las declaraciones que dio acerca de la muerte.
El ministro dijo el pasado 9 de junio que, aunque no tenían los resultados de la autopsia, se presumía que se había suicidado, pues supuestamente habían encontrado en su casa "indicios necesarios para llegar a esa determinación".
Al ser cuestionado por esas declaraciones, Reimberg aseguró -el pasado martes- que él se había basado en un informe policial que recibió sobre la "escena que encontraron" los agentes en la vivienda de Silva, el 8 de junio, y en una versión que había dado la pareja de la mujer.
Las organizaciones también pidieron a la Fiscalía que se recepten versiones de personas del entorno cercano de la activista y de quienes Silva mencionó en sus denuncias, "incluidas aquellas referidas a amenazas, así como a investigaciones ciudadanas y señalamientos formulados por ella en el ejercicio de sus actividades de fiscalización y defensa de derechos".
Además, la defensa solicitó que se recopile e incorpore formalmente al expediente "todas las publicaciones, investigaciones, videos, transmisiones en vivo, denuncias administrativas y judiciales, acciones de veeduría y demás material producido" por la víctima.
El cuerpo de Silva fue encontrado en su vivienda de la localidad de Montañita, en la provincia costera de Santa Elena, y su muerte causó conmoción debido a las denuncias que había realizado sobre casos de presunta corrupción en esa zona.
La Delegación de la Unión Europea (UE) y la Embajada de Polonia en Perú, acreditada también para Ecuador, solicitaron a las autoridades que el caso sea investigado de manera rápida, exhaustiva, independiente y transparente para esclarecer las circunstancias del fallecimiento y garantizar que se asuman responsabilidades de acuerdo a ley.
Mientras que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) instó al Estado a incluir entre las líneas de la investigación una posible vinculación con su labor de defensa de derechos humanos y sus denuncias de corrupción.