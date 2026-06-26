Dejar huella: el orgullo de un ingeniero que trabajó en la ampliación del Canal de Panamá

La ampliación del Canal -un tercer carril que permite el paso de buques neopanamax, mucho más grandes que los que cruzan las esclusas centenarias- fue inaugurada el 26 de junio de 2016, tras unos nueve años de trabajos, con una inversión de al menos 5.250 millones de dólares y se le considera una de las obras de ingeniería más grandes de este siglo.

"Cuando un ingeniero civil tiene la oportunidad de construir una esclusa nueva, eso no tiene precio. Me tocó participar en este proyecto (de la ampliación) y dejar mi huella dentro de la historia del Canal", afirma Yao a EFE.

El experto se desempeña actualmente como ingeniero de reacondicionamiento de la división de Esclusas de la Autoridad del Canal de Panamá (ACP).

Las esclusas son cámaras con puertas de entrada y salida que funcionan como elevadores de agua para subir y bajar barcos que pasan de un tramo a otro de diferente nivel en un canal de navegación.

El Canal de Panamá, el único de agua dulce del mundo, cuenta con cinco juegos de esclusas (tres centenarias y dos de la ampliación) que suman doce cámaras que suben y bajan a los barcos desde los océanos hasta el lago artificial de Gatún (1913), que se encuentra a medio camino entre el Atlántico y Pacífico a veintiséis metros sobre el nivel del mar.

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Mientras comandaba unas obras de mantenimiento en las esclusas centenarias de Gatún, desarrolladas días atrás sin que ello afectara el tránsito por el paso navegable, Yao comentó su sentir luego de tres décadas en el Canal.

"Desde que entré he estado trabajando en proyectos importantes dentro del Canal. Ahora tengo la responsabilidad del reacondicionamiento mayor de las cinco esclusas" de la vía acuática, por la que pasa entre el 3 % y el 5 % del comercio mundial, afirma.

Un mantenimiento mayor es "cuando hay que secar (vaciar la esclusa) y todos esos detalles. Pero aparte de eso, construir también una nueva esclusa, no tiene precio", reafirmó el ingeniero.

Las esclusas de la ampliación, Agua Clara (Atlántico) y Cocolí (Pacífico), fueron construidas por el Grupo Unidos por el Canal (GUPC), liderado por la constructora española Sacyr e integrado por la italiana WeBuild (antes Impregilo), la belga Jan De Nul, y la panameña Constructora Urbana SA (Cusa).

Según datos del canal, la ampliación es un portento de la ingeniería: el proyecto requirió 4,4 millones de metros cúbicos de hormigón, 220.000 toneladas de acero y la fabricación de 16 compuertas que en conjunto pesan más de 50.000 toneladas.

La información en mención señala que cada una de las nuevas esclusas mide 427 metros de largo por 55 de ancho y 18,3 de profundidad, con un innovador sistema de tinas de reutilización que recicla el 60 % del agua dulce empleada en cada tránsito.

La infraestructura fue diseñada para recibir buques de hasta 366 metros de eslora, 49 metros de manga y 15,2 metros de calado, dimensiones que definen el estándar neopanamax.

Los ingresos del Canal se han multiplicado con la ampliación, que ha permitido, junto con una serie de modificaciones en el cobro de varios servicios, cifras históricas como la del año fiscal 2025, cuando la vía logró ingresos por 5.705 millones de dólares, el 14,4 % más que el período anterior.

El principal usuario del Canal es EE.UU., con alrededor de un 70 % de la carga que lo cruza de salida o en dirección a ese país, seguido de China y Japón.