Detienen en Montenegro a supuesto miembro de Guardia Revolucionaria iraní buscado por EEUU

La policía informó que el hombre está acusado de haber causado daños por valor de unos 3.400 millones de dólares a infraestructuras de Estados Unidos a través de ataques informáticos.

La detención de Amir Barati, con doble nacionalidad iraní-turca, se produjo el jueves en la ciudad costera de Kotor en colaboración con el Buró Federal de Investigaciones (FBI) de EE.UU., informó la Policía montenegrina.

"Se trataba de un objetivo prioritario en investigaciones sobre ciberdelincuencia y crimen organizado. La detención busca garantizar su presencia en el proceso penal que se sigue en su contra ante el Tribunal Supremo de Nueva York por múltiples cargos", informó la Dirección de la policía montenegrina en un comunicado.

Según el comunicado, Barati es acusado de conspiración para cometer fraude informático y piratería informática, así como robo de identidad.

Desde 2013, como asociado de una entidad jurídica iraní, el hombre habría llevado a cabo ataques informáticos masivos contra la diversas infraestructuras de EEUU y también contra unas 150 universidades.

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Según la policía, los datos sustraídos, así como el acceso a cuentas universitarias vulneradas en Estados Unidos, acabaron siendo utilizados por la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán y también por universidades iraníes.

El detenido será puesto a disposición del juez de instrucción del Tribunal Superior de Podgorica a fin de tramitar el procedimiento de extradición a Estados Unidos, concluye el comunicado.