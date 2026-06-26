Dieciséis países ya han enviado equipos de rescate para asistir en Venezuela, según la ONU

De esos 25, 17 son equipos urbanos de búsqueda y rescate, y proceden de Suiza, Estados Unidos, Países Bajos, Francia, Catar, República Checa, Alemania, Jordania, Reino Unido, España, Chile, Colombia, Ecuador, Italia, El Salvador y México, indicó en rueda de prensa el portavoz de la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU, Jens Laerke.

Los equipos de Suiza, Estados Unidos, Italia, Colombia, El Salvador, México y Chile ya han llegado al país, y los demás llegarán este viernes o en los próximos días para iniciar sus labores inmediatamente después de su llegada, agregó el portavoz.

Laerke anunció también que la oficina humanitaria de Naciones Unidas ha liberado 15 millones de dólares del Fondo Central de Respuesta a Emergencias para la respuesta en Venezuela.

En la misma rueda de prensa, el portavoz de la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR), Matthew Saltmarsh, recordó que Venezuela acoge a unos 200.000 refugiados, y todo indica que el impacto de los terremotos agravará la situación de este y otros grupos vulnerables.

"Nos preocupa especialmente el impacto sobre las personas retornadas, que ya afrontaban numerosas dificultades para reintegrarse incluso antes de este desastre", señaló.

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Añadió que las autoridades de La Guaira, una de las zonas más cercanas al epicentro de los seísmos, informaron del derrumbe de un centro de alojamiento temporal que acogía a unos 140 de estos retornados que habían llegado recientemente en un vuelo procedente de Estados Unidos.

ACNUR recordó que ya antes de los terremotos había solicitado a la comunidad internacional unos 45 millones de dólares para asistir a los refugiados y desplazados venezolanos, pero que antes del terremoto sólo había recibido un 11 % de esos fondos: "ahora más que nunca se requiere apoyo urgente, oportuno y flexible", declaró.