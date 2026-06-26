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26 de junio de 2026 a la - 09:45

El déficit en cuenta corriente de Brasil cae al 2,60 % del PIB en mayo

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São Paulo, 26 jun (EFE).- El déficit por cuenta corriente de Brasil, la mayor economía de Latinoamérica, cayó hasta el 2,60 % del producto interno bruto (PIB) en los últimos doce meses terminados en mayo, informó este viernes el Banco Central.

Por EFE

La diferencia entre los recursos que Brasil envió al exterior y los que recibió de otros países por comercio, servicios, rentas y transferencias se redujo respecto al 2,66 % del PIB que supuso el mes anterior.

En ese sentido, el déficit sumó 64.100 millones de dólares (unos 56.200 millones de euros) en mayo, frente a los 64.300 millones de dólares registrados en el acumulado hasta abril.

En su comparación interanual por mes, el saldo negativo en la diferencia entre entradas y salidas de recursos bajó de los 3.300 millones de dólares en mayo de 2025 a los 3.200 millones de dólares en mayo del presente año.

Asimismo, el superávit comercial en mayo subió hasta los 7.000 millones de dólares respecto a los 6.400 millones de dólares de hace un año, mientras que el déficit en la cuenta de servicios subió hasta los 5.200 millones de dólares, frente a los 4.600 millones de dólares de mayo de 2025.

Por otra parte, la inversión extranjera directa acumulada en los últimos doce meses alcanzó los 83.300 millones de dólares, frente a los 79.200 millones de dólares registrados hasta abril.

Tan solo en mayo Brasil recibió 8.000 millones de dólares, un salto importante respecto a los 3.900 millones de dólares que entraron en mayo de 2025.

La economía del país sudamericano creció un 1,1 % en el primer trimestre, un dato mejor al esperado que llevó al Banco Central a revisar al alza la previsión de crecimiento para este año del 1,6 % al 2 %.

Pese a la mejora de la previsión, el dato aún refleja una desaceleración respecto al 2025, cuando el PIB avanzó un 2,3 %.