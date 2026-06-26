El Ejército de Israel mata a siete personas en el Líbano, pese al alto el fuego

"Los terroristas introdujeron las armas en una estructura en la zona de (la localidad de) Manzala, utilizada como puesto de combate y observación", dice el comunicado castrense, desde donde, alega, se preparaban para atacar a los soldados.

Pese al actual alto el fuego en la ofensiva contra el Líbano, Israel perpetra ataques casi a diario, con drones o disparos de sus tropas, contra presuntos miembros de Hizbulá en el sur del país.

El pasado 2 de marzo, Hizbulá comenzó a atacar Israel y entró como actor en la guerra en Irán (iniciada por Estados Unidos e Israel dos días antes, el 28 de febrero), en apoyo a Teherán.

En las reuniones entre Israel y Líbano que concluyeron el jueves en Washington para lograr una tregua duradera, el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, y los países del Consejo de Cooperación del Golfo afirmaron que la soberanía del Líbano no puede alcanzarse "mientras grupos armados no estatales mantengan capacidades militares" y exigieron su desarme completo, en referencia a Hizbulá.

El grupo chií libanés ha reiterado su rechazo a estas conversaciones directas y aseguró que "nada ocurrirá en el Líbano sin que se llegue a un entendimiento" con ellos.