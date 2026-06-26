El enfado de Kast con un menor que le niega el saludo se viraliza y genera críticas

En un video que se difundió en las últimas horas en redes sociales, el mandatario ultraderechista se encuentra saludando a un grupo de ciudadanos en el sur del país, antes de un acto oficial en la ciudad de Villarica, y se enfada con un menor que le niega la mano.

Kast, visiblemente molesto, le desea suerte en la escuela "para que tenga mucha educación" y aprenda que "lo cortés no quita lo valiente" y se enfrasca luego en una discusión de varios minutos con la madre del menor.

"Usted tiene a todos los chilenos mal y él tiene consciencia", le dice al gobernante la mujer, que acto seguido lo llama "demagogo".

El abogado ultracatólico, de 60 años, le responde que "está trabajando para recuperar el orden y la libertad" y le pide que no use a su hijo para protestar contra el Gobierno, que ha aplicado recortes millonarios desde que llegó al poder en marzo pasado.

"Usted es un nazi, tiene a los viejitos sin pensiones, a los niños les está quitando las raciones escolares", agrega la mujer, en referencia al pasado nazi del padre del Kast.

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Antes de retirarse, el gobernante le desea "fuerza" al joven y se dirige al resto de ciudadanos: "¡Viva la libertad, jóvenes!", un eslogan que popularizó su principal aliado en la región, el presiente de Argentina, Javier Milei.

El vocero y ministro del Interior, Claudio Alvarado, intentó quitarle importancia al altercado y aseguró este viernes que la mujer "se excedió en sus comentarios" y el mandatario se limitó a pedirle "respeto".

"He acompañado en múltiples oportunidades a terreno al Presidente. Es una persona cercana, que recibe mucho afecto. Siempre está disponible a escuchar a las personas", agregó.

El video, sin embargo, generó críticas en la clase política y medios locales señalan que no hay registros de que otros mandatarios hayan reaccionado así a protestas de ciudadanos.

La excandidata de la izquierda en las elecciones del pasado diciembre, Jeannette Jara, quien perdió contra Kast por amplia mayoría, calificó el enfado de "muy inadecuado" y le pidió "estar a la altura del cargo".

"El presidente Kast dio cuenta de lo que es: una persona prepotente", añadió la exministra comunista del anterior Gobierno de Gabriel Boric (2022-2026).

También cuestionó el comportamiento del gobernante Constanza Martínez, la presidenta del Frente Amplio -el partido de Boric-, que lamentó que Kast "no ha entendido que es el presidente de todos y no de una barra brava".

En el plano internacional, también se hizo eco del video el presidente de Colombia, Gustavo Petro, que aseguró que esa forma de ejercer el poder representa una corriente política que busca "dominar" América Latina.

"Esta forma de gobernar es de una línea que se quiere que domine toda América Latina. Cuando se lleva al poder la soberbia y el desprecio a la gente, la gente debe resistir para defender sus derechos", indicó en su cuenta de X.

Tras el altercado, el cuerpo policial de Carabineros realizó un control de identidad a la mujer y constató que tenía dos órdenes de detención vigentes por presunta estafa, por lo que fue arrestada y trasladada a una comisaría.