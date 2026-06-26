El Gobierno alemán recibe el visto bueno para hacerse con el 40 % de la francoalemana KNDS

El ministro de Defensa, Boris Pistorius, expresó su satisfacción por que la Comisión de Presupuestos del Bundestag o Cámara Baja haya aprobado la participación del Estado en KNDS.

"La empresa de defensa KNDS es indispensable para la capacidad operativa de nuestras fuerzas terrestres", señaló.

La compañía produce, por ejemplo, los carros de combate Leopard 2, los vehículos de combate de infantería Puma, los vehículos blindados Boxer o los sistemas de artillería como el obús autopropulsado Panzerhaubitze 2000.

Pistorius sostuvo que, aunque los sistemas no tripulados desempeñan un papel cada vez más importante, Europa sigue necesitando sistemas de gran envergadura.

"Debemos ser capaces de emplear simultáneamente tecnología de vanguardia y equipos de producción masiva de bajo coste", indicó.

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Francia y Alemania anunciaron el pasado lunes un acuerdo sobre la estrategia y la gobernanza del grupo de armamento terrestre KNDS, resultado de la fusión el pasado año del francés Nexter y del alemán KMW (Krauss-Maffei Wegmann), en el que los dos países tendrán una participación paritaria.

La estrategia conjunta para la empresa incluye su salida a bolsa, con el objetivo declarado de convertirla en "una empresa de defensa de primera línea en Europa y en el mundo, al servicio de los ejércitos francés y alemán, y reforzar su competitividad en la industria europea de los sistemas terrestres".

KNDS cotizará en dos mercados, Euronext París y Fráncfort, y la salida a bolsa se hará mediante la cesión de ese 20 % por parte de los actuales accionistas, el grupo estatal francés GIAT y la compañía alemana Wegmann a inversores institucionales, sin que haya una oferta dirigida al público.

En paralelo, el Estado alemán comprará un 40 % del capital a Wegmann a través de Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) y de esa forma estará en equivalencia con GIAT.

El grupo tiene una plataforma industrial de unos 11.000 empleados repartidos en 32 plantas de producción y servicios en una docena de países, que, a fecha del 31 de diciembre, acumulaba pedidos de 33.100 millones de euros y que el pasado año facturó 4.400 millones.

Este año espera incrementar en alrededor del 30 % sus ingresos gracias a la fuerte demanda en todos los segmentos de armamento.

A medio plazo, su objetivo es subir a un volumen de negocios de entre 11.000 y 12.000 millones de euros.