El líder de Hizbulá pide a Irán seguir apoyándoles, tras una nueva petición de desarme

"Gracias, Irán. Seguiremos a vuestro lado. Queremos que permanezcáis junto a nosotros y queremos seguir siendo una misma unidad, porque ha quedado demostrado que vuestra fuerza, unida a la fuerza de los combatientes sobre el terreno, contribuye a crear el equilibrio necesario para avanzar hacia una nueva etapa", dijo Qassem en un discurso grabado con motivo de la Ashura, el día más sagrado del calendario musulmán chií y una de las conmemoraciones más solemnes de esta rama del islam.

Esta nueva etapa a la que se refiere Qassem es la fase de "derrotar el proyecto israelí, como paso previo a la expulsión de la entidad israelí de nuestra tierra".

El pasado 2 de marzo, Hizbulá comenzó a atacar Israel y entró como actor en la guerra en Irán -iniciada por Estados Unidos e Israel dos días antes- en apoyo a Teherán.

El jueves, Rubio y los países del El Consejo de Cooperación del Golfo (CCG) -Arabia Saudí, Catar, Emiratos Árabes Unidos (EAU), Kuwait, Baréin y Omán- afirmaron que la "plena soberanía del Líbano no puede alcanzarse mientras grupos armados no estatales mantengan capacidades militares fuera de la autoridad del Estado libanés", en referencia a Hizbulá.

Por tanto, exigieron el "desarme completo de todos estos grupos y el restablecimiento del monopolio del Estado libanés sobre el uso de la fuerza".

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Pese a todo, Rubio avanzó el jueves que los gobiernos de Israel y el Líbano -Hizbulá no participa- "están cerca de llegar a una declaración de intenciones" para lograr la paz, en el marco de sus negociaciones en Washington.

Hizbulá ha reiterado su rechazo a estas conversaciones directas y aseguró que "nada pasará en el Líbano sin que se llegue a un entendimiento" con ellos.