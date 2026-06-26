El nuevo portavoz de Milei asegura que valora la prensa y su rol en la democracia

"Concibo al periodismo como un eje central en la democracia de nuestro país. Valoro y reivindico el trabajo del periodista que busca informar, que es independiente y objetivo, que tiene espíritu crítico y hace una presentación ecuánime de los hechos y los datos de la realidad", dijo Ravier.

Economista ultraliberal como Milei, Ravier fue designado como portavoz presidencial, función que hasta ahora desempeñaba el jefe de Gabinete de ministros, Manuel Adorni, envuelto desde hace meses en un escándalo político y judicial por suntuosos gastos en viajes y propiedades.

En una breve comparecencia ante la prensa y sin aceptar preguntas, Ravier aseguró que hará de la sala de prensa de la Casa Rosada, sede del Ejecutivo argentino, "un lugar de respeto y apertura al debate de ideas".

"Asumo este rol con la firme convicción de que quienes ocupamos un rol, un lugar en el Estado, somos servidores públicos y nos debemos a la sociedad. Desde mi lugar van a encontrar una persona dispuesta a escuchar e intercambiar ideas, siempre en el marco de los temas que competen a la marcha del Gobierno nacional", señaló.

Afirmó que no le corresponde, en su calidad de "representante del presidente", entrometerse "en las competencias de otro poder de la República Argentina, ya sea el judicial o el legislativo, así como opinar sobre política partidaria ajena a la gestión, ni sobre temas que impliquen una intromisión en la política interna de otro Estado soberano".

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Ravier confirmó además que dará su primera conferencia de prensa el próximo martes.

Milei ha tenido una conflictiva relación con la prensa, con reiterados mensajes a través de redes sociales con críticas e insultos a periodistas.

El pasado 23 de abril el Gobierno cerró la sala de prensa de la Casa Rosada y la reabrió a inicios de mayo, pero con fuertes restricciones para el movimiento de los periodistas acreditados dentro de la sede gubernamental.