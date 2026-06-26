Emiratos Árabes insta a Irán a ser buen "vecino" y garantizar la navegación en Ormuz

El ministro de Exteriores emiratí, Abdulá bin Zayed Al Nahyan, dijo a su homólogo iraní, Abás Araqchí, en una conversación telefónica que es importante el "pleno cumplimiento de los términos del acuerdo, garantizando un cese inmediato y completo de las hostilidades en la región, el respeto a la soberanía de los Estados y los principios de buena vecindad".

Asimismo, el "estricto acatamiento" del derecho internacional, la protección de las rutas marítimas y la libertad de navegación internacional, lo que incluye "la garantía de la fluidez del tráfico en el estrecho de Ormuz", se apunta en la nota del Ministerio de Exteriores emiratí.

Esta llamada se produce poco después de que el ministerio liderado por Araqchí calificara como "intervencionista, irresponsable y provocador" el comunicado conjunto publicado ayer, en Manama, de los países del golfo Pérsico y del secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, que justamente terminó ayer una gira por la región.

En el encuentro, los ministros de Exteriores del CCG -Arabia Saudí, Catar, Emiratos Árabes Unidos, Kuwait, Baréin y Omán- y su secretario general, Jasem al Badaiwi, "subrayaron la necesidad de mantener el impulso y la unidad de las negociaciones para lograr el cese definitivo de las hostilidades y el objetivo común de impedir que Irán desarrolle o adquiera armas nucleares de cualquier tipo".

Por otro lado, el ministerio iraní reiteró este viernes que el estrecho de Ormuz se encuentra dentro de las aguas territoriales de Irán y Omán, y aseguró que su gestión se llevará a cabo según el artículo cinco del memorando de entendimiento firmado con EE.UU. para poner fin a la guerra.

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Ese artículo establece que Irán reabriría el paso a los buques por el estratégico paso sin cobrar un peaje o tasas durante 60 días y que "la futura administración y los servicios marítimos en el estrecho de Ormuz" serán acordados entre la República Islámica y el sultanato.

Emiratos ha sido uno de los países más golpeados por Teherán en represalia por la ofensiva bélica lanzada por Estados Unidos e Israel contra Irán el pasado 28 de febrero.