Ex primer ministro peruano recibe 4 años de prisión en juicio vinculado con caso Odebrecht

La sentencia fue emitida este jueves por la Sala Penal Especial de la Corte Suprema, que encontró al ex primer ministro del gobierno de Ollanta Humala (2011-2016) culpable de ser instigador del delito contra la administración pública en la modalidad de tráfico de influencias.

El tribunal precisó que la decisión, que también impuso a Villanueva cinco años de inhabilitación para ejercer cargos públicos, se ejecutará una vez que quede firme tras ser ratificada en una segunda instancia.

Por este caso fueron condenados, además, el ex fiscal superior Alberto Rossel y el ex fiscal provincial Ronald Chafloque, a seis y cuatro años de prisión, respectivamente, y el empresario José Santisteban Zurita, a tres años de cárcel.

Villanueva fue acusado de haber contactado en 2019 a los dos fiscales para buscar que el despacho del fiscal anticorrupción Germán Juárez, uno de los investigadores del caso Lava Jato en Perú, agilice un proceso en su contra por presuntos pagos ilícitos de Odebrecht.

Según esa investigación, el político recibió pagos vinculados a la obra de la carretera San José de Sisa cuando era presidente regional de San Martín.

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El tribunal precisó este jueves que el ex primer ministro recibió el menor plazo establecido para un delito de este tipo, que contempla hasta 8 años de cárcel, porque no registra antecedentes penales, cuenta con arraigo y mostró disposición a someterse al proceso judicial.

Al término de la lectura de la sentencia, que se prolongó por casi tres horas, la Fiscalía y la Procuraduría (Abogacía del Estado) se mostraron conformes con la decisión judicial, mientras que las defensas de los procesados anunciaron que la apelarán "en todos sus extremos".