Fráncfort cae un 1,29 % por recogida de beneficios en las tecnológicas

El DAX 40, el índice selectivo de la Bolsa de Fráncfort, perdió un 1,29 % al cierre, hasta los 24.671,22 puntos, y acumuló una pérdida semanal del 1,3 %.

Zalando cayó un 6,3 %, hasta 24,92 euros, después de que la BaFin informara de que supervisa su balance de 2025 por supuestas irregularidades en la información que dio de la compra de About You.

La recogida de beneficios de algunos valores tecnológicos, tras la fuerte subida del jueves porque los resultados y pronósticos de la estadounidense Micron Technology fueron mucho mejores de lo previsto, impulsó a la baja a la renta variable alemana, como al resto de plazas europeas y anteriormente a las asiáticas.

El productor de tecnología de energía Siemens Energy, matriz de Gamesa, cayó un 5,8 %, hasta los 153,92 euros, porque es una empresa que también se beneficia del auge de la inteligencia artificial.

El fabricante de chips Infineon perdió un 4,5 %, hasta 78,30 euros, pero el productor de software para empresas SAP ganó un 2,2 %, hasta 135,14 euros.

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El grupo automovilístico Volkswagen perdió un 3,9 %, hasta 74,28 euros, después de que la revista Manager Magazin informara de que quiere recortar hasta 100.000 empleos en todo el mundo, el doble de los que ha comunicado hasta ahora, y Mercedes-Benz cedió un 2,9 %, hasta los 43,34 euros.

Beiersdorf (Nivea) avanzó un 2,1 %, hasta 75,52 euros, y el fabricante de bienes de consumo Henkel, al que pertenecen el detergente Persil, el lavavajillas Somat y el pegamento Loctite, subió un 1,6 %, hasta 73,80 euros.