Francia cancela la Marcha del Orgullo de París y otros eventos por el calor extremo

Otras muchas citas multitudinarias también han sido suspendidas en distintos puntos de Francia por el mismo motivo, como la Marcha del Orgullo de Lyon, aplazada hasta septiembre por las previsiones de temperaturas cercanas a los 40 grados.

La Prefectura de Policía de París pidió este viernes a los organizadores la anulación de ambos eventos y advirtió de que, si no aceptaban, serían prohibidos por decreto.

"La responsabilidad del prefecto es garantizar la protección de las personas", explicó a BFMTV la portavoz de la Prefectura de Policía, Hélène Denéchère, quien justificó la decisión por el fuerte aumento de la presión sobre los servicios de emergencia.

Según indicó, los bomberos de París han duplicado sus intervenciones diarias y las llamadas al teléfono de emergencias han aumentado un 50 %, mientras los hospitales se encuentran ya saturados.

"Todo lo que podamos impedir, debemos hacerlo para evitar llegar a una situación de colapso del sistema sanitario y de los servicios de emergencia", afirmó.

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Denéchère reconoció que los organizadores habían reforzado los dispositivos de seguridad y asistencia sanitaria, pero sostuvo que esas medidas "no son suficientes" para evitar el aumento de las intervenciones que provocan concentraciones de cientos de miles de personas bajo temperaturas extremas.

"El impacto económico de cancelar un festival es mucho menor que lo que está en juego: la vida de personas vulnerables y de quienes puedan necesitar atención sanitaria", sostuvo.

La organización de la Marcha del Orgullo lamentó la suspensión, aunque anunció que acataba la decisión y trabajará para celebrar el evento en septiembre.

Su copresidente, Alexandre Schon, dijo a BFMTV que la decisión refleja una falta de preparación de las autoridades frente al cambio climático y afirmó que "la libertad de manifestarse queda obstaculizada de alguna manera".

La cancelación de estos eventos se produce mientras el Gobierno insiste en que la situación continúa siendo especialmente delicada.

El primer ministro, Sébastien Lecornu, aseguró este viernes que la situación permanece "bajo control" en las residencias de mayores, pero advirtió de que la principal preocupación son las personas aisladas en sus domicilios y la presión sobre los hospitales, para los que se ha activado un plan especial de movilización.

Lecornu hizo además un llamamiento a la "responsabilidad colectiva" y pidió a la población que evite actividades físicas durante las horas de más calor, al considerar que quienes necesitan asistencia tras practicar deporte añaden una presión "evitable" sobre unos servicios de urgencias y unidades de cuidados intensivos ya muy tensionados.

También alertó de que, aunque la ola de calor empiece a remitir este fin de semana, sus efectos "no serán inmediatos" en los hospitales, por lo que pidió seguir respetando las restricciones y recomendaciones dictadas por alcaldes y prefectos.

Dentro de ese dispositivo, la Prefectura de Policía de París prohibió desde este viernes el consumo de alcohol en la vía pública entre el mediodía y las siete de la mañana siguiente, así como la venta de bebidas alcohólicas para llevar a partir de las 18.00 horas, al considerar que el alcohol aumenta el riesgo de incidentes que requieren la intervención de unos servicios sanitarios ya al límite.