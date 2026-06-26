Jurados electorales empiezan a proclamar resultados de segunda vuelta presidencial en Perú

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE), el máximo organismo electoral peruano, informó que para este viernes se han programado las audiencias públicas de proclamación en diecinueve jurados de diferentes partes del país.

El proceso comenzó con la proclamación descentralizada de resultados del cómputo en las jurisdicciones de Tacna, Chachapoyas, Leoncio Prado y San Martín.

El sábado se proclamarán los resultados en los JEE de Lima Sur 1 y Huaraz, mientras que los JEE restantes programarán las audiencias públicas en las que darán a conocer los resultados en sus jurisdicciones en los días siguientes.

El organismo precisó que, cuando se culmine con la proclamación descentralizada de resultados, el pleno del JNE suscribirá el acta de proclamación general de los comicios, en cumplimiento de la Ley Orgánica de Elecciones peruana.

Al respecto, el presidente del JNE, Roberto Burneo, informó este jueves que se espera proclamar los resultados finales de la elección presidencial el próximo viernes 3 de julio.

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Burneo también pidió evitar comparaciones con los procesos de conteo en otros países porque, según remarcó, el ordenamiento jurídico peruano es diferente y obliga a cumplir una serie de procedimientos para asegurar la validez del sufragio.

El funcionario reafirmó, además, que el pleno del JNE ya ha "tomado las decisiones" de rechazar las impugnaciones a actas de sufragio y los pedidos para que se anule la votación de los peruanos en el extranjero presentados por el izquierdista Roberto Sánchez, el rival de Fujimori en las elecciones que ha denunciado sin pruebas un "fraude en desarrollo" y señala que no reconocerá su derrota.

Con el 99,880 % del escrutinio, Fujimori tiene el 50,121 % de los votos válidos frente al 49,879 % de Sánchez, con un estrecho margen de 44.588 votos que ya no podrá ser revertido, pues solo quedan unos 22.200 votos pendientes de repartir entre los dos candidatos.