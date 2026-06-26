Kenia ordena una evaluación psiquiátrica a ocho menores acusadas de incendiar un internado

Según un comunicado de la Dirección de la Fiscalía Pública (DPP, inglés) de Kenia, la secretaria judicial adjunta Barbara Akinyi del Tribunal Superior de Kibera en Nairobi ordenó que las implicadas fueran trasladadas al Hospital Psiquiátrico de Mathare el lunes próximo.

Los informes de salud mental deberán ser realizados por un psiquiatra infantil para ser presentados ante el tribunal previo a la próxima audiencia. La magistrada dictaminó abrir los expedientes de protección y tutela para todos los implicados, que deberán presentarse en un plazo de 30 días.

El tribunal también indicó un examen por parte de un funcionario de protección infantil en el Hogar Infantil de Kabete, donde se encuentran detenidas las menores, así como la presencia de funcionarios, tutores y padres de los niños durante la próxima audiencia.

Akinyi accedió al pedido de la Fiscalía de que cada acusado estuviera representado por un abogado de oficio para comparecer de manera física ante el tribunal y acelerar los plazos establecidos en la Ley de la Infancia, que asegura una resolución rápida y representaciones legales financiadas por el Estado.

La siguiente audiencia se celebrará el 1 de julio próximo ante la jueza Diana Kavedza.

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La Fiscalía de Kenia presentó el pasado martes cargos de asesinato contra las estudiantes sospechosas de planear y causar el incendio en el internado femenino, en la localidad de Gilgil (condado de Nakuru), en el centro-oeste del país, que dejó 16 fallecidas y otras 79 estudiantes heridas.

Las autoridades mantienen abierta una investigación sobre las causas del incendio y un tribunal keniano ordenó el 3 de junio prisión preventiva durante 21 días contra las ocho alumnas acusadas de causar el siniestro.