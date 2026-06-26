La Bolsa de Milán cae un 1 % por las tecnológicas

Por su parte, el índice general FTSE Italia All-Share se dejó un 1,03 %, hasta los 53.893,62 enteros.

Durante la sesión se cambiaron de manos 369 millones de acciones por un valor de 3.554 millones de euros (unos 4.050 millones de dólares al cambio).

La última jornada de la semana se vio sobresaltada por el temor que suscita en el sector tecnológico la escasez de semiconductores de memoria causado por la expansión de centros de datos procesados por la inteligencia artificial.

Uno de los títulos más penalizados del selectivo italiano fue STMicroelectronics, que se depreció un 3,77 %, al igual que la fabricante de cables Prysmian (3,54 %).

También perdieron la petrolera Saipem (- 5,18 %), el fabricante de audífonos Amplifon (- 4,84 %), los astilleros Fincantieri (- 3,53 %) o la sociedad de cartera Azimut (- 2,32 %), entre otros.

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Por el contrario, en el terreno positivo destacaron Ferrari, que aumentó en un 3,14 % el precio de sus acciones; los laboratorios Diasorin (+ 2,92 %); Italgas (+ 1,36 %), la firma de moda Brunello Cucinelli (+ 0,96 %) o Telecom Italia (+ 0,87 %).