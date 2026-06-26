La bolsa de São Paulo acumula una subida del 2,95 % en una semana de tregua en la guerra

La apreciación semanal le permitió a la plaza paulista recuperar parte de lo perdido la semana pasada, cuando acumuló una depreciación del 1,64 % debido a que en ese momento reinaba la incertidumbre sobre la guerra contra Irán.

La recuperación se consolidó este viernes, cuando la plaza cerró con una subida del 0,76 %, que dejó al Ibovespa, índice de referencia en la mayor plaza bursátil latinoamericana, en los 173.295 puntos.

En el mercado de divisas, el real se apreció un 0,20 % frente al dólar, que acabó cotizado a 5,1669 reales para la compra y para la venta en el tipo de cambio comercial brasileño.

La moneda brasileña acumuló una depreciación del 0,03 % frente a la estadounidense en la semana y del 2,46 % en el mes de junio, pero aún mantiene una apreciación del 5,86 % en el acumulado del año.

La subida del Ibovespa en los dos últimos días, que hubiese sido mayor de no ser por la caída de las acciones de las petroleras por el retroceso del precio del crudo, fue atribuida a la divulgación de indicadores sobre inflación y desempleo que permiten prever que el Emisor brasileño promoverá en agosto una nueva reducción de los tipos.

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Esas perspectivas beneficiaron principalmente los papeles de los bancos.

Las acciones ordinarias del banco Itaú terminaron el día con una apreciación del 1,47 %, las ordinarias del Banco do Brasil con una subida del 1,40 % y las ordinarias de Bradesco con un avance del 2,34 %.

Los papeles del Ibovespa que registraron las mayores subidas este viernes fueron los ordinarios de la empresa tecnológica Totvs, con un salto del 5,63 %, seguidos por los ordinarios de la también tecnológica Locaweb, con un avance del 5,33 %.

En la punta contraria, los que más perdieron valor fueron los preferenciales de la petroquímica Braskem, que cayeron un 8,36 % ante las dificultades para renegociar su deuda, seguidos por los ordinarios de la papelera Suzano, que bajaron un 4,50 %.

El volumen financiero negociado hoy en el parqué fue de 24.161,6 millones de reales (unos 4.659,4 millones de dólares o unos 4.090,6 millones de euros) en unas 2,99 millones de operaciones.