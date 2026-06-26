La Bolsa española cae un 0,45 % por la venta de acciones de tecnológicas

Al cierre de las negociaciones, el principal selectivo nacional, el IBEX 35, restó 88,3 puntos, ese 0,45 %, y fijó su cotización en los 19.425,3 puntos.

En el cómputo semanal, la evolución del índice subió el 0,4 %, mientras que el acumulado desde el inicio del año registró una revalorización del 12,23 %.

La sesión, que abrió con una ligera caída del 0,15 % suficiente para que el selectivo perdiera la cota de los 19.500 puntos, registró durante el resto de la sesión unas pérdidas que le llevó a tocar los 19.350 enteros. Tras marcar ese mínimo intradía, el índice corrigió levemente las ventas para negociarse durante la última hora y media por encima del nivel de los 19.400 puntos.

La multinacional del sector de las piscinas Fluidra lideró las subidas del índice nacional, con una subida del 3,72 % tras anunciar esta semana que repartirá un dividendo de 0,32 euros el próximo 14 de julio.

La inmobiliaria Colonial (1,24 %), la energética Iberdrola (1,07 %) y el banco Bankinter (0,86 %) completaron las cuatro primeras posiciones del selectivo.

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Por el contrario, la siderúrgica Arcelor Mittal bajó un 3,24 % y se situó como el farolillo rojo del IBEX 35, seguido de Sacyr (-1,79 %), dedicada a infraestructuras y servicios, el gestor y transportista del sistema gasista Enagás (-1,51 %) y Ferrovial (-1,4 %), operadora del sector de infraestructuras de transporte y movilidad.

Las 'blue chips' españolas, las empresas establecidas y con ingresos estables, firmaron una sesión con pérdidas, a excepción de la energética Iberdrola (1,07 %), del 1,01 % en el caso del banco BBVA, con el gigante textil Inditex cayendo un 0,92 %, el banco Santander, un 0,72 %, y Telefónica, un 0,65 %.