La huelga del sector bancario en Túnez fue secundada por "casi el 90 %" de los empleados

Según la UGTT, el mayor sindicato del país, la participación "superó el 80 %" el primer día, mientras que el segundo "pasó del 87 %" y el tercero fue respaldada por "casi el 90 %", cifras "pendientes del cálculo exacto en localidades más aisladas".

Ante estos datos, la UGTT y la Federación General de Bancos, Instituciones Financieras y Compañías de Seguros expresaron, a través de un comunicado, su "más profundo reconocimiento y agradecimiento a todos los trabajadores y juntas regionales por su plena y activa participación, y el éxito de la huelga".

En opinión de las organizaciones sindicales, la alta participación refleja "el compromiso con sus legítimas reivindicaciones en defensa de su dignidad y sus derechos", pese a que el Consejo Sectorial de Bancos e Instituciones Financieras (que representa a la patronal) considera "injustificada" la huelga.

Para los movimientos sindicales, "no puede haber estabilidad social sin un diálogo serio y responsable ni futuro para el sector sin respetar la dignidad de sus empleados y reconocer el esfuerzo y los sacrificios que realizan a diario".

En este sentido, reiteraron su disposición al diálogo, "siempre que el Consejo Sectorial demuestre una voluntad genuina y sincera de superar la crisis actual y entablar negociaciones serias y responsables basadas en el respeto a la ley y los derechos de los trabajadores".

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Además, advirtieron sobre las "consecuencias" de "seguir eludiendo responsabilidades y adoptar una política de dilación", una postura que "podría agravar aún más la situación".

El pasado noviembre, las entidades bancarias, financieras y de seguros ya convocaron una huelga de dos días, que contó con la adhesión de más del 80 % de los trabajadores afectados, pero sus reclamos "no fueron tenidos en cuenta".