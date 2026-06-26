La India recibirá a Takaichi en Nueva Delhi con inversión, defensa y China de trasfondo

Takaichi viajará a Nueva Delhi para asistir a la Cumbre Anual India-Japón, en la que se reunirá con el primer ministro indio, Narendra Modi, y en la que ambos líderes revisarán la cooperación bilateral en comercio, inversión, seguridad e innovación.

"El fortalecimiento de las relaciones con la India es de suma importancia para hacer realidad un Indopacífico libre y abierto. Deseamos reforzar aún más nuestra relación estratégica con la India promoviendo la cooperación en los ámbitos de la seguridad económica y el crecimiento económico mediante la inversión y la innovación", declaró el portavoz gubernamental japonés, Minoru Kihara.

El Ministerio de Exteriores indio afirmó en un comunicado que la cita será una oportunidad para que ambas partes revisen y refuercen todo el espectro de la cooperación bilateral, así como para intercambiar puntos de vista sobre cuestiones regionales y mundiales de interés mutuo.

Se trata de la primera visita oficial de Takaichi a la India, aunque la mandataria ya sostuvo encuentros bilaterales con Modi durante la cumbre del G7 celebrada este mes en Francia y el año pasado durante la del G20 en Sudáfrica.

La India y Japón, dos de las economías más grandes del mundo, han reforzado sus vínculos en los últimos años, con Tokio como uno de los principales socios económicos de Nueva Delhi.

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Japón es el quinto país que más ha invertido en la India en lo que va de siglo, con una inversión directa de 3.700 millones de dólares solo durante el año fiscal 2025-26, según un informe de la Embajada de la India en Japón.

Esta inversión se ha concentrado en sectores como el de la automoción, el de equipos eléctricos, las telecomunicaciones, los productos químicos, los seguros y el farmacéutico.