La música latina se organiza y conquista espacios históricos en Canadá

Ese avance tuvo este año una expresión histórica con la creación en los premios Juno, los principales galardones musicales de Canadá, de la categoría Latin Music Recording of the Year, cuyo primer ganador fue el cubano-canadiense Alex Cuba por 'Índole'.

Cuba es, junto con la cantautora colombiana-canadiense Lido Pimienta o Daniela Andrade, de origen hondureño, uno de los que están abriendo ese espacio con sus creaciones.

Detrás del cambio de tendencia está Speaking Non-English, una organización sin ánimo de lucro creada para identificar, desarrollar y exportar talento latino-canadiense, y presidida por el productor, mánager y músico argentino Martín Añón, quien llegó a Canadá desde Buenos Aires atraído por la escena musical de Toronto y Montreal.

El punto de partida fue la constatación de una oportunidad perdida. Canadá había atraído talento internacional a través de la inmigración, incluidos artistas y profesionales de la música, pero buena parte de esa creatividad quedaba sin traducción dentro de sellos, organismos de financiación, festivales y espacios de decisión.

"Faltaba una oportunidad para hacer algo por la comunidad latina", explicó Añón a EFE sobre el origen de Speaking Non-English, cuyo nombre surgió de una anécdota simbólica: cuando en 2023 Bad Bunny ganó un Grammy y dio las gracias en español, la transmisión no tradujo sus palabras, sino que las resumió como "speaking non-English".

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Pero hacía falta algo más. Speaking Non-English buscó la colaboración de Charlie Wall-Andrews, profesora de Industrias Creativas de la Universidad Metropolitana de Toronto (TMU, por sus siglas en inglés), para elaborar el informe 'Understanding The Barriers and Opportunities of The Latin Music Community In Canada' en 2024.

Ese estudio sobre las barreras y oportunidades de los artistas latinos en ese país, según dijo a EFE, fue un proyecto "comprometido con la comunidad", basado en encuestas y grupos de discusión con profesionales latinos de esa industria.

Su conclusión principal fue que la comunidad no se sentía "ni apoyada ni vista", pese a la fuerza global de la música latina y a la existencia de talento en Canadá.

Según el estudio, el 85 % de los encuestados consideraba que las contribuciones de los artistas latino-canadienses no estaban suficientemente reconocidas y señaló que, entre 2018 y 2023, la música latina representó el 20 % de las candidaturas y el 40 % de los nominados en la categoría Global Music de los Juno.

Añón añadió que ese análisis no solo demostró a la industria la importancia cultural y comercial de la música latina en Canadá. También que la comunidad tenía capacidad de organización, presión y ejecución.

"Fue una señal política en el sentido de que estamos organizados y podemos ejecutar de determinada forma", afirmó.

El resultado fue la histórica inclusión de la categoría de Latin Music Recording of the Year en los Juno, que se suelen entregar en marzo.

Para Catherine Moore, profesora de la Facultad de Música de la Universidad de Toronto y especialista en industria musical, los Juno tienen una dimensión que va más allá del premio.

Forman parte, según explicó a EFE, de la tradición canadiense de protección y definición de una identidad cultural propia, vinculada a las reglas de contenido canadiense y al esfuerzo histórico por diferenciarse del mercado estadounidense.

Moore recordó que los Juno, a diferencia de los Grammy, están ligados a requisitos específicos de elegibilidad canadiense, lo que convierte la presencia latina en una discusión sobre pertenencia cultural, no solo sobre género musical.

El beneficio potencial para Canadá va más allá del gesto simbólico. El informe de TMU y Speaking Non-English sostiene que apoyar a los artistas latino-canadienses puede generar empleo, abrir mercados, impulsar el turismo cultural y reforzar la capacidad del país para exportar talento hacia América Latina, España y otras comunidades de la diáspora.