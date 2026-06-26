Nuevo museo de National Geographic abre sus puertas a los exploradores del mundo

Visitantes de todas las edades podrán convertirse en exploradores por un día en el nuevo museo de la National Geographic, que abre sus puertas este viernes en Washington con cientos de artefactos, espacios interactivos y una experiencia inmersiva para “tocar” la historia de la emblemática sociedad.

El gran patio recibe al visitante y, en la noche, acoge un espectáculo de luces, estantes que se abren para revelar puertas, mini sitios arqueológicos, suelos “vivos” y un pase privilegiado a décadas de archivos, que están entre los reclamos que distinguirán a la nueva institución entre las decenas de museos en la capital estadounidense.

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Nueva tecnología e historias de exploradores

La mezcla entre una “nueva tecnología increíble” y las “apasionantes historias de exploradores” harán del nuevo Museo de la Exploración de la NatGeo el lugar a visitar este verano en la ciudad, aseguró a EFE la directora ejecutiva de la sociedad, Jill Tiefenthaler.

“Habrá muchas exhibiciones diferentes, muestras inmersivas y relatos increíbles, como solo puede contar la National Geographic. Se podrá visitar nuestra galería de fotografía y sumergirse en nuestros archivos. Hay muchos elementos interactivos estupendos”, adelantó.

La instalación reemplaza al antiguo museo de la organización, con más de 130 años de trayectoria, y sirve como puente entre las alas moderna e histórica en la sede, donde hace décadas se formaban líneas para escuchar las experiencias de los exploradores a su regreso de las expediciones. Ahora, estas historias están al alcance de todos.

Valorada en más de 300 millones de dólares y a lo largo de unos 9.200 metros cuadrados, la institución muestra 650 artefactos, entre ellos una copia del famoso sumergible de Jacques Cousteau o el libro que cambió la vida de Jane Goodall, en un espacio dedicado a la chispa que encendió la pasión de aventureros famosos.

Un tablero de anuncios gigantes muestra la ubicación en tiempo real donde trabajan los exploradores de la NatGeo alrededor del mundo, en mensajes en inglés y español, los dos idiomas que se leen a lo largo del museo.

“Desde nuestros inicios en la National Geographic, siempre hemos apoyado a los exploradores para que salgan, aprendan y cuiden del mundo (...) Ahora contamos con este maravilloso museo aquí en D. C. para compartir nuestra misión y las historias de esos exploradores con todos los visitantes de la ciudad”, agregó Tiefenthaler.

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La instalación también acogerá conciertos, mercadillos de agricultores locales, “trivias”, exhibiciones de filmes de archivo, encuentros con exploradores y ofrecerá muestras de cocinas del mundo en su restaurante, que tiene un bar bautizado en honor a Bob Ballard, el descubridor de los restos del Titanic.

Muestras fotográficas impactantes

Una exhibición de imágenes icónicas publicadas en la revista NatGeo, entre ellas la de la niña afgana de la famosa portada de 1985, comparte espacio con las muestras “Rojo, Blanco y Azul. Instantáneas de Estados Unidos” y la interactiva “Arca Fotográfica” animal recopilada por Joel Sartore durante dos décadas.

Allí las fotografías cobran vida, se puede observar cómo el explorador ha documentado la existencia de decenas de especies, algunas ya desaparecidas; y los más curiosos podrán descubrir a qué animal se parecen. “Es abrumador. Hay mucho trabajo aquí en estas paredes. Veinte años de trabajo”, dijo Sartore a EFE.

“Apenas estamos empezando, porque nuestro objetivo es mostrar cómo es la biodiversidad en este momento de la historia. Vamos adonde sea que podamos para ver la naturaleza en todas sus formas. Así, cuando la gente entra en esta exposición, ve las paredes llenas de aves, mamíferos, insectos y peces, y esa es precisamente la intención”, explicó.

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Aunque está pensado para todas las edades, el nuevo museo de la NatGeo reserva un rincón especial para los futuros exploradores que podrán jugar y aprender en una “plataforma de lanzamiento” donde hasta el piso revela datos.

“En realidad, todo gira en torno a la próxima generación: conectar con ella y despertar ese espíritu explorador que llevan dentro. (...) Contamos con espacios magníficos para que los niños corran y se entusiasmen con la geografía y la fauna de todo el planeta”, aseguró Tiefenthaler.