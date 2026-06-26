La oficina meteorológica británica alerta de tormentas en medio de la ola de calor

La Met Office indicó que los episodios de lluvias intensas y tormentas podrían extenderse a otras zonas del país, y se esperan precipitaciones, aunque de menos intensidad, también en Londres el sábado y el domingo.

"Los volúmenes de precipitación serán muy variables, pero existe la posibilidad de que se registren acumulaciones de 20 a 30 mm en una hora -y potencialmente de 30 a 50 mm en tres horas- en franjas localizadas", afirmó en su informe.

El organismo avisó de que "se prevé actividad eléctrica frecuente, granizo de gran tamaño (de 2 a 4 cm de diámetro) y rachas de viento localmente fuertes asociadas a las tormentas más intensas".

La Met Office explica que las tormentas eléctricas son típicas cuando hace mucho calor, ya que suelen formarse cuando una masa de aire muy cálido y húmedo en superficie entra en contacto con aire más frío en altura.

Por otra parte, el organismo mantendrá al menos hasta las 20 GMT de este viernes una alerta roja por calor extremo sobre todo en el sur de Inglaterra, la primera vez que la extiende tres días consecutivos, con temperaturas previstas de hasta 38 grados.

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El jueves, el Reino Unido vivió un nuevo récord de temperatura para el mes de junio con 36,7 °C alcanzados en Merryfield, en el condado de Somerset (suroeste inglés).