La OMI estima que ha evacuado a unos 2.500 marineros de 115 buques en el estrecho de Ormuz

Domínguez aclaró en una rueda de prensa virtual en la ONU que las cifras "no son definitivas" y señaló que todavía hay algunos navíos que están transitando por la zona sur del estrecho: "Por eso es importante reactivar el mecanismo para proporcionar más garantías de seguridad".

Según el secretario general de la OMI, estas evacuaciones tuvieron lugar antes de que la organización pausara ayer su plan de evacuación de barcos en el estrecho, que tiene como objetivo sacar de la zona a 11.000 marineros que siguen varados en el golfo Pérsico.

También se refirió al ataque ocurrido ayer en el estrecho, cerca de las costas de Omán, contra un carguero con bandera de Singapur que fue alcanzado por un proyectil desconocido.

Según The Wall Street Journal, la Guardia Revolucionaria iraní disparó y dañó el puente de mando del buque horas después de advertir a los barcos que no navegaran a través del estrecho por rutas que no hubieran sido autorizadas por Irán.

"Afortunadamente no hubo víctimas, pero tomé la decisión, tras consultarlo con algunos países -especialmente de la región- de suspender temporalmente el marco de evacuación", explicó Domínguez.

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Irán, por su parte, insistió este viernes en que los buques que transiten por Ormuz deben seguir las rutas establecidas por la República Islámica.

La Autoridad del Estrecho del Golfo Pérsico (PGSA, por sus siglas en inglés), organismo creado por Irán para gestionar el tránsito por Ormuz, advirtió en X de que "la navegación de los buques fuera de las rutas designadas no está cubierta por la Garantía de Tránsito Seguro, el seguro ni las responsabilidades derivadas de los mismos".

Domínguez aseguró que ha mantenido conversaciones con países de la región, miembros de la OMI y, "en particular", con Omán, Estados Unidos e Irán, con el fin de obtener "las garantías que se dieron al principio de que los buques no serían objeto de ataques y de que el flujo comercial continuaría, sobre todo para evacuar a la gente del mar".

"Tan pronto como obtenga más confirmaciones al respecto, estaremos listos para reiniciar el proceso de evacuación", destacó.