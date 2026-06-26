La solidaridad se extiende entre venezolanos para ayudar a los afectados por terremotos

Los venezolanos se han volcado hasta los diversos puntos de acopio habilitados, especialmente en Caracas, para ayudar a los miles de personas que perdieron sus viviendas y enseres.

Kimberly Pérez, una de las voluntarias, explicó a EFE que han recibido donativos de ropa, alimentos, agua, así como implementos de seguridad para aquellas personas que llegan manifestando su deseo de sumarse a los trabajos de remoción de escombros tras los edificios derrumbados.

En este centro de acopio, ubicado en la famosa escultura de la Esfera de Soto en el este de Caracas, cientos de voluntarios se van pasando bultos de arroz, pasta, sardinas, así como botellones de agua que luego son cargados en motos que salen a varios puntos de la ciudad o al estado costero de La Guaira, el más afectado por los terremotos.

"Siento que lo que ha pasado ayer y hoy en el tema de logística es simplemente la pasión por el venezolano, la solidaridad, la hermandad", señaló Pérez, mientras le reportaban que se necesitaban insumos médicos donados.

Estas muestras de solidaridad son para Isaac Vallejo, un motorizado que espera recibir un cargamento de ayuda, una obligación en este tipo de contingencias.

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Vallejo dijo a EFE que ha estado trabajando sin parar repartiendo alimentos en distintos hospitales de Caracas.

En el oeste de la capital venezolana, cientos de damnificados se han concentrado en un parque donde también se activó un centro de acopio que ha recibido alimentos, agua y pañales.

Carelys Espino indicó a EFE que están armando pequeñas bolsas con distintos productos y se la entregan a las personas que perdieron sus hogares.

Espino aseguró que "muchas personas", entre ellos miembros de consejos comunales, de empresas privadas, públicas y de locales comerciales aledaños a la zona, han hecho sus donaciones.

Hasta este viernes, las autoridades han registrado un total de 920 muertos y 3.360 heridos tras los dos grandes terremotos.

El estado costero de La Guaira (norte), colindante con Caracas, fue el más afectado por los terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 ocurridos el miércoles, por lo que fue declarado zona de desastre natural por la mandataria encargada, Delcy Rodríguez, que este viernes también decidió militarizar esa zona.