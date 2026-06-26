La UE confirma que mantiene sus sanciones a Venezuela pero refuerza ayuda tras terremotos

"Es algo separado de cualquier otra cuestión y cualquier otra política", indicó la portavoz jefa de la Comisión Europea, Paula Pinho, preguntada durante la rueda de prensa diaria de la institución por la posibilidad de levantar las sanciones selectivas que mantiene en relación con la situación política y de los derechos humanos en Venezuela.

La portavoz comunitaria Eva Hrncirova explicó por su parte que ya son ocho los Estados miembros -Chequia, España, Italia, Francia, Luxemburgo, Alemania, Portugal y los Países Bajos- los que están enviando ayuda a través del Mecanismo de Protección Civil de la Unión Europea.

Hasta ahora se han movilizado más de 520 efectivos de esos ocho países como parte del despliegue. Italia también está enviando un equipo médico y Luxemburgo está movilizando equipos de telecomunicaciones, de refugio y de energía, precisó la Comisión.

Asimismo, para apoyar esta respuesta, se ha activado el servicio Copernicus de la UE, que cartografía catástrofes en todo el mundo mediante el uso de imágenes de satélite y otros datos geoespaciales.

"La UE está preparada para proporcionar más ayuda a medida que evolucionen las necesidades sobre el terreno", recalcó Hrncirova.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Los dos terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 que sacudieron este jueves una zona en el centro del país frente al mar Caribe y afectaron principalmente a Caracas y al Estado vecino de La Guaira han causado por el momento al menos 235 muertos, 4.300 heridos y cuantiosos daños materiales.

Por su parte, el portavoz comunitario de Exteriores Anouar El Anouni indicó que el Servicio Europeo de Acción Exterior coordina desde Bruselas las operaciones en materia de seguridad y consular, pero también desde Caracas y en cooperación con los Estados miembros sobre el terreno.

En cambio, dejó claro que las sanciones de la UE "no constituyen un fin en sí mismas", sino "una herramienta para fomentar el respeto a la democracia, los derechos humanos y el Estado de derecho".

"Se revisan periódicamente, teniendo en cuenta los avances tangibles y verificables que se hayan logrado o no en estos ámbitos", apuntó, y recordó que la jefa de la diplomacia comunitaria, Kaja Kallas, ya ha propuesto "una revisión de las sanciones actuales con el objetivo de entablar debates y alcanzar un consenso entre los Estados miembros".

España ha solicitado que la presidenta encargada venezolana, Delcy Rodríguez, sea retirada de la lista de sancionados, una decisión que requiere la unanimidad de los Veintisiete.

El portavoz confirmó que hay conversaciones "en marcha" en el Consejo y rehusó hacer comentarios al respecto.