Las lluvias asociadas al paso del tifón Mekkhala dejan al menos dos muertos en Taiwán

Aunque Mekkhala no tocó tierra en la isla, su circulación periférica, combinada con fuertes vientos del suroeste y con la aproximación de un frente desde el sur de China, dejó abundantes precipitaciones durante dos días en varias zonas de Taiwán.

Hasta el mediodía de este viernes se habían registrado 487 inundaciones en toda la isla desde la madrugada del jueves, con Kaohsiung, Pingtung, Taipéi y Tainan como las zonas más afectadas, según datos del Ministerio de Asuntos Económicos citados por la agencia taiwanesa CNA.

Las autoridades mantenían todavía 74 áreas anegadas, mientras el primer ministro taiwanés, Cho Jung-tai, ordenó al Ministerio de Asuntos Económicos apoyar a los gobiernos locales con equipos de bombeo para evacuar el agua acumulada.

La Policía de Kaohsiung informó de la muerte de una mujer de 73 años que cayó el jueves por la tarde en una acequia cuando caminaba junto a su marido hacia una zona agrícola y fue arrastrada por la corriente.

Otra mujer murió este viernes en Zhubei, en el condado noroccidental de Hsinchu, después de quedar atrapada al entrar con su vehículo en una zona inundada, según las autoridades locales citadas por CNA.

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El temporal afectó con especial intensidad al sur de Taiwán, donde las autoridades decretaron este viernes el cierre de escuelas y la suspensión de actividades en oficinas de Kaohsiung, Tainan y Pingtung, que suman más de cinco millones de habitantes, así como en la ciudad y el condado de Hsinchu.

En Tainan, varios residentes explicaron a CNA que las inundaciones comenzaron en la madrugada local de este viernes y fueron las peores que habían visto en años.

El alcalde de Tainan, Huang Wei-che, afirmó que la ciudad registró más de 250 milímetros de lluvia en seis horas, una situación agravada por la marea alta.

En Kaohsiung, el alcalde Chen Chi-mai afirmó, citado por CNA, que en solo un día cayó una cuarta parte de la lluvia que suele recibir esta ciudad, con una media anual de unos 2.500 milímetros.

Las intensas precipitaciones obligaron también a suspender temporalmente la circulación en el tramo ferroviario entre Yongkang, en el norte de Tainan, y Gangshan, en Kaohsiung, así como en otras líneas locales del norte de Taiwán.

Las aerolíneas EVA Air, China Airlines, Starlux Airlines y Tigerair Taiwan anunciaron cancelaciones o cambios en vuelos previstos para este viernes entre Taiwán y Naha, en Okinawa, en el sur de Japón, hacia donde avanzaba Mekkhala tras perder fuerza y bajar a tormenta tropical.

Las autoridades del condado de Hualien, en el este de Taiwán, ordenaron el jueves la evacuación preventiva de más de 200 residentes de los municipios de Fenglin y Wanrong, ante el riesgo de desbordamiento de un lago barrera de reciente formación.

Esa formación contiene actualmente unos 780.000 metros cúbicos de agua -cifra en aumento- y su nivel se sitúa en torno a los 1.049 metros de altitud; los expertos prevén que se desborde al alcanzar la cota de los 1.080 metros, indicó CNA.

El lago se encuentra a unos siete kilómetros de donde otro lago barrera se desbordó en septiembre del año pasado, una catástrofe que dejó 19 muertos y daños en más de 1.600 viviendas del municipio de Guangfu.

Los tifones son fenómenos recurrentes en el sureste de China y en Taiwán durante el verano y el otoño, cuando las cálidas aguas del océano Pacífico propician la formación de ciclones que en ocasiones provocan daños significativos e interrupciones en el transporte y la actividad económica.