Líbano agradece al Golfo su llamamiento a que las armas queden solo en manos del Estado

El jefe de Estado "expresó su reconocimiento por el llamamiento de los países del Golfo a extender la soberanía del Estado libanés sobre la totalidad de su territorio y a que las armas queden exclusivamente en manos de las instituciones legítimas, en consonancia con la Constitución libanesa, las resoluciones internacionales pertinentes y las decisiones adoptadas por el Gobierno libanés a este respecto", dijo en un comunicado.

Ayer, Rubio y los países del Consejo de Cooperación del Golfo (CCG) -Arabia Saudí, Catar, Emiratos Árabes Unidos (EAU), Kuwait, Baréin y Omán- afirmaron que la "plena soberanía del Líbano no puede alcanzarse mientras grupos armados no estatales mantengan capacidades militares fuera de la autoridad del Estado libanés", en referencia a Hizbulá, por lo que exigieron el "desarme completo de todos estos grupos y el restablecimiento del monopolio del Estado libanés sobre el uso de la fuerza".

No obstante, el líder de Hizbulá, Naim Qassem, pidió hoy mismo a Irán -su principal aliado- que no les deje de apoyar.

El presidente libanés quiso valorar también la reafirmación de los países del golfo Pérsico sobre "la importancia de preservar la seguridad, la estabilidad y la integridad territorial del Líbano, así como su compromiso con el respaldo al proceso de reformas y al fortalecimiento de las instituciones del Estado, en línea con las aspiraciones de los libaneses de contar con un Estado fuerte, capaz y justo".

A finales de 2025, el Gabinete libanés aprobó un plan respaldado por Estados Unidos para que las Fuerzas Armadas libanesas desarmen al grupo chií libanés, aunque Hizbulá y sus ministros aliados lo rechazan.