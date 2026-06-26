Líbano registra 13 muertos por ofensiva israelí en 24 horas tras recuperar más cadáveres

Beirut, 26 jun (EFE).- La cifra de personas fallecidas en las últimas 24 horas por ataques israelíes contra el Líbano ascendió a 13 y el de heridos aumentó en siete, mientras los equipos de rescate continúan con las labores de recuperación de cadáveres por la ofensiva de Israel, informó este viernes el Ministerio de Salud Pública libanés.