Llegan a Pakistán los 22 tripulantes iraníes del petrolero interceptado por EE.UU.

"Me complace compartir que 22 tripulantes iraníes del buque Lenore/Davina, recientemente interceptado por las autoridades estadounidenses, han llegado a Karachi sanos y salvos esta tarde", escribió en X el ministro de Exteriores de Pakistán, Ishaq Dar.

Dar explicó que su Gobierno se mantuvo en estrecho contacto con las autoridades de Estados Unidos e Irán durante todo el proceso, y detalló que actualmente ultiman los preparativos con las misiones diplomáticas de Teherán en Pakistán para facilitar el regreso seguro de los marineros a su país.

Estos 22 tripulantes forman parte de un grupo de 30 ciudadanos iraníes que se encontraban en el océano Índico y cuya repatriación gestiona Pakistán, un contingente que incluye a otros ocho marineros rescatados de un buque encallado en alta mar que fueron rescatados y cuya llegada se espera próximamente.

Este grupo representa la cuarta repatriación de marineros iraníes facilitada por Islamabad en los últimos dos meses. Según los registros oficiales de la Cancillería paquistaní, el país ha asistido hasta el momento en la devolución de más de 70 ciudadanos iraníes a través de su territorio.

A principios de mes, fuerzas estadounidenses interceptaron el petrolero y a sus 22 tripulantes por presuntamente violar las restricciones impuestas por Washington al comercio marítimo de Teherán, según autoridades estadounidenses.

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El Davina, un superpetrolero con capacidad para transportar hasta dos millones de barriles de petróleo crudo, ya había sido objeto de sanciones estadounidenses en octubre de 2024 por comerciar crudo iraní, según datos de seguimiento recogidos por el medio local Dawn.

Según la Cancillería paquistaní, el traslado de los miembros de la tripulación era una medida "para fomentar la confianza" en plenos esfuerzos de Islamabad para mantener el diálogo entre Teherán y Washington.

El primer ministro paquistaní, Shehbaz Sharif, en su papel de mediador, fue el encargado de anunciar el acuerdo marco de paz para frenar tres meses de hostilidades entre la Administración de Donald Trump y el régimen de los ayatolás en Irán.